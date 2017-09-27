Все успехи толочинского механизатора Владимира Ридухи объяснимы и закономерны



Владимир Ридуха работает механизатором на Толочинском консервном заводе. Пришел на предприятие три года назад, но на первых же порах сумел найти себя в коллективе опытных, умелых профессионалов.

Собственно, на ученичество весенние полевые работы на предприятии времени не оставляли. Тут же включился в посевную. А когда пришло время убирать хлеб, на стареньком, полученном заводом самом первом комбайне КЗС-10, на котором его попросили поработать, и делал он это впервые, намолотил 700 тонн хлеба. С последующего сезона свой отсчет повели уже тысячные намолоты.

В нынешнем сезоне Владимир Викторович записал на собственный личный счет комбайнера (работал без помощника) лучший результат в районе — намолот составил 1508 тонн зерна. Именно ему было оказано доверие руководством повести купленный заводом новый комбайн КЗС-1218. Машина в его умелых руках не знала ни минуты простоя. Когда делал уход, внимательно осматривал все важнейшие точки и узлы комбайна, производил тщательную их очистку и обслуживание. Для него не имеет разницы, новый это или старый трактор, комбайн. Все требуется осмотреть и убедиться, насколько они готовы работать и выносить предельную нагрузку. Поэтому успешно Владимир завершил непростой для их предприятия марафон по уборке хлеба и тут же приступил к уборке картофеля.

На МТЗ-1523 с комбайном ККП-2-6500 с раннего и до позднего в поле. Время торопит, в прошлом году в конце сентября на ведущем предприятии в области уборка клубней уже шла к завершению, а на настоящий момент уборке подлежит еще почти 40 процентов площадей из 900 гектаров картофельного поля.

Земля настолько насыщена влагой, что почва буквально раскачивается под ногами. Редакционная “Нива” с трудом продвигается по уже убранному и прокатанному участку, а затем и вовсе проседает в водянистом грунте. Трудно находится объяснение, как удается идти с захватом рядков тракторам и большегрузным автомобилям на отвозке. Выручает заводской “Амкодор”, буксирует попеременно то одних, то других.

Стройно, хоть и с напряжением, идут друг за другом 11 уборочных машин. В среднем в день 25 — 28 автомобилей занимаются отвозкой клубней с поля на картофелехранилище. Одно утешает и придает настроения — каждый гектар за труды вознаграждает почти 50 тоннами крупных крахмалистых клубней.

Владимир Ридуха и здесь в числе лучших. За день набирает белорусским комбайном в среднем 120 — 140 тонн картофеля при норме 80 тонн, а все вместе звеном в день собирают до 1400 — 1500 тонн клубней. Ни одному из них, даже мелким, не дают остаться на земле. Такова на этом предприятии культура труда, таково отношение к нему людей. Не в последнюю очередь высокая технологическая дисциплина на заводе и привела Владимира сюда из пригородного предприятия, где он отработал ровным счетом 12 лет и где доверялась ему самая новая техника.

В ярких достижениях заводчан есть и его зримый вклад. Своим мастерством и желанием трудиться Владимир всегда добивается внушительных результатов. Его имя постоянно на первых строках Доски почета, устанавливаемой в районной газете “Наша Талачыншчына” по важнейшим видам работ, — на пахоте, подготовке почвы, севу, уборке хлеба и картофеля.

— Он поистине самородок во владении техникой и в крестьянском труде, — говорит о Владимире директор предприятия Анатолий Васильевич Анюховский. — И очень прямой, открытый человек. Первым придет на помощь товарищу, не оставит в беде человека, откликнется на просьбу выручить, помочь…

Таким вырастили известного на Толочинщине механизатора отец и мать, родная раицкая земля. У Виктора Мадестовича в ранние годы он усвоил для себя любовь к технике, у Марии Даниловны, работавшей в животноводстве, — душевное отношение ко всему, что его окружает в жизни. Вместе с женой Юлией Николаевной, бухгалтером УП “Племзавод “Реконструктор”, Владимир Викторович учат этому своих сыновей Пашу и Сережу.

Виктор БИРЮКОВ.

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