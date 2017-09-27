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Юные футболисты разыграют в Толочине призы Георгия Кондратьева
28.09.2017 11:04 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
В соревнованиях примут участие команды из Толочина, Чашников, Орши и Круглого.
Начало в 10 часов.
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3 октября на многофункциональной спортивной площадке по улице Ленина в Толочине пройдет юношеский турнир по мини-футболу на призы мастера спорта, заслуженного...
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