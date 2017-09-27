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На контроле безопасность детей: толочинские пожарные посетили многодетные семьи
28.09.2017 09:56 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Во время обследования особое внимание уделялось безопасным условиям проживания детей, состоянию электрической проводки и газового оборудования, автономных пожарных извещателей. В преддверии отопительного сезона спасатели осмотрели печи на предмет отсутствия трещин и разломов в их кладке, дымоходы, напомнили о правилах эксплуатации нагревательных приборов.
Как отметил инспектор инспекции надзора и профилактики Артем Понизовец, состояние пожарной безопасности в некоторых домовладениях оставляет желать лучшего. Как правило, лица, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущие асоциальный образ жизни, не заботятся ни о своей безопасности, ни о безопасности своих близких, поэтому данные граждане находятся на особом контроле субъектов профилактики.
— Главная наша задача своевременно выявить нарушения, добиться их устранения и убедить граждан в необходимости постоянного соблюдения норм и правил пожарной безопасности, — подытожил инспектор.
Юлия КАПРАНОВА.
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Сотрудники РОЧС совместно с представителями Толочинского сельского Совета провели профилактические мероприятия в домовладениях, где проживают многодетные...
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