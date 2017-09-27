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Он вернется: режиссер "Терминатора" обещает еще одну трилогию

28.09.2017 18:40 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен — Sputnik. Режиссер первых двух фильмов о терминаторе Джеймс Кэмерон собирается снова снять Арнольда Шварцнеггера в роли киборга и замыслил фильм как продолжение второй части "Терминатора", сообщил Hollywood reporter.

Он вернется: режиссер "Терминатора" обещает еще одну трилогию
© AP/ Carolyn Kaster
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"Я наблюдаю за тем, что происходит сейчас в сфере разработок искусственного интеллекта — есть Илон Маск и Стивен Хокинг с тезисами о том, что это может не привести ни к чему хорошему. Научная фантастика из 80-х происходит сейчас", — рассказал Кэмерон. Он упомянул и ядерную угрозу, в страхе перед которой живут люди.

О "Терминаторе" часто говорят как об испорченной франшизе, по мнению портала, так как после первых двух фильмов общая линия повествования оказалась прервана. Однако культового режиссера удалось убедить взяться за съемки продолжения.

Сообщается, что история не будет учитывать никаких фильмов, которые были сняты после второй части франшизы. Режиссер планирует показать зрители еще три части.

 
Теги: Минск
 
 
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Кэмерон уверен, что описанное в фантастике 80-х реализуется прямо сейчас.

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