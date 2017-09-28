Брестчане выступили на фестивале Burning Man

В этом году в фестивале Burning Man приняли участие и брестчане — солисты группы «PROSSPEKT» Ольга Палюшик и Николай Знахарчук. Ребята поделились с «Вечеркой» своими впечатлениями о фестивале, а также рассказали, чем же манит Burning Man столько людей и почему многие готовы выложить до нескольких тысяч долларов, чтобы попасть туда.



Фото из архива героев публикации

Burning Man проводится в США с 1986 года и с тех пор обрел всемирную популярность и множество поклонников. Этот фестиваль отличается от обычных хотя бы тем, что проводится в пустыне, где нет ничего, кроме песка. Но к старту Burning Man на пустующем месте появляются необычные фигуры, целые инсталляции, вокруг которых размещаются лагеря участников. Всего за несколько дней в пустыне вырастает целый город Black Rock City, где есть церковь, детский садик, медпункты. На создание гигантских скульптур художники получают специальные гранты, а волонтеры помогают это все устанавливать. Люди передвигаются по огромной площади на велосипедах, мутант-карах и передвижных сценах в виде дракона или огромного вертолета. Необычен и внешний вид многих участников. Все это создает впечатление, будто вы попали в далекое будущее или по крайней мере находитесь на съемках голливудской фантастики. Но 10−12 дней спустя этот дикий футуристический город бесследно исчезает с лица Земли.

На фестиваль приезжают из разных уголков США. Но немало можно встретить людей из Европы, России. А вот белорусов там немного. Брестчане Ольга и Николай были на Burning Man не просто участниками, но и выступающими.





— Мечтали попасть на фестиваль с того момента, как только приехали в США — 3 года назад. Навязчивая идея там выступить теплилась в течение этого года. Мы были бы счастливы оказаться там в любом качестве. Но так получилось, что нас пригласили и выступить. Отыграли два концерта и диджейский сет, — рассказывает Николай.

Место, где деньги — не главное

Фестиваль Burning Man — это попурри развлечений: мастер-классы, танцевальные воркшопы, концерты, различные шоу, йога, кулинарные поединки, спа — все, что угодно. И за все это платить не надо.

— Деньги там не курсируют. Вы можете купить только лед и кофе. Там все принадлежит всем и происходит взаимообмен талантами, едой, эмоциями, подарками. Вы абсолютно свободны в самовыражении, пока ваша свобода не нарушает свободы другого человека. Вы не увидите в песке ни одного сигаретного окурка на площади 13 км кв. Принцип невмешательства в природу — один из основных на фестивале, — рассказывает Ольга Палюшик.





Развлечения и шоу на Burning Man бесплатны. Однако, чтобы попасть на фестиваль, потратиться надо немало. Входной билет стоит от 490 до 1200 долларов. Вдобавок к этому стоит включить расходы на дорогу от Рино до Black Rock City, прикупить еду, воду и все необходимое для обустройства кемпинга.

— Это одно из самых дорогих мероприятий в мире. Вы потратите 1000−4000 долларов на человека. Тем не менее, большая часть билетов выкупается за полгода до мероприятия всего за 30 минут, и то на основании лотереи, — дополняет Николай.





«Людям дается свобода действий, и они умеют ею пользоваться»

На фестивале брестчан удивили многие вещи: как шоу, громадные инсталляции, так и организация фестиваля, поведение людей. И многое просто не укладывается в стереотипы белорусов.

— Вы не увидите на центральной части Black Rock City полицейского, как не увидите ни драки, ни насилия. Людям дается полная свобода действий, и они умеют ею пользоваться: бары, алкоголь — все бесплатно — и ни одного невменяемого! Желание отдавать — больше желания получать. Вас накормят и обогреют, даже если вы приедете в пустыню с одним рюкзаком. И ни разу за все время мы не слышали о кражах. А ведь правда: попроси — и тебе дадут, что надо. К чему воровство? Кстати, социологи, маркетологи и футурологи тщательно изучают на Burning Man эту удивительную модель общественной самоорганизации, — рассказывает Ольга.

Burning Man сильно впечатлил брестчан, удивил своей открытостью, показал другой мир, перевернул взгляды на жизнь:

— Нам сказали: «Вы уже никогда не будете прежними после Burning Man». И это правда. Ты словно познаешь какую-то тайну, видишь совершенно иные социальные и творческие модели. Начинаешь мечтать о следующем фестивале, когда этот еще не закончился. И в аэропорту, когда другой «бёрнер» легко выделит вас из толпы, вы будете таинственно и мудро улыбаться, зная, что оба видели жизнь на другой планете, — подводят итог Ольга и Николай.





«PROSSPEKT» — белорусская электроник-рок-группа. Лауреаты международного музыкального конкурса «Я-звезда-2010». Финалисты национального отборочного тура международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна» 2011 года. Победители «Национальной музыкальной премии» в номинации «Авторский дебют». С 2013 года группа базируется в Нью-Йорке, выступает на фестивалях и в клубах США. В последнее время музыкальный коллектив «PROSSPEKT» принял участие в нескольких крупных американских фестивалях, таких как Steampunk World’s Fair, Bohemian of New York, Burning Man. Сейчас ребята работают над записью новых песен.