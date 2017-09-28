ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девочка на трибуне воровала у принца Гарри попкорн. Его реакция влюбила в него зрительниц

29.09.2017 07:43 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один из наследников британского престола Его Королевское высочество принц Уэльский Гарри снова привлек внимание соцсетей, находясь в Канаде, где сейчас проходят спортивные соревнования ветеранов-инвалидов Invictus Games. На этот раз он попал в объектив, когда какая-то девочка воровала из его кулька попкорн. Но принц не обиделся, а подружился с маленькой мошенницей.

Во время соревнований на Играх непобедимых (Invictus Games, международные спортивные соревнования для ветеранов боевых действий с инвалидностью) у британского принца Гарри на трибуне двухлетняя девочка стала воровать попкорн. Ее активность заметили телекамеры.


Получилась уморительная сценка. Сначала девочка несколько раз залезла рукой в кулек с попкорном, который Его Королевское высочество держал в руках. При этом сам принц был настолько увлечен разговором со своим соседом, что ничего не замечал.

Зато это заметила мама девочки и, кажется, собеседник принца. Но Гарри по-прежнему был безмятежен и продолжал болтать, поедая лакомство.


В конце концов маленькая воровка себя выдала. Принц, конечно, схватил попкорн и спрятал. Ты чего, мол, это же мое!


Однако тут же сменил гнев на милость и стал сам угощать девочку попкорном к превеликому удовольствию ее мамы.


Вскоре Гарри уже увлеченно болтал с родителями девочки, а ей самой стало немного скучно. Ведь таскать чужой попкорн втихаря намного веселее, чем когда тебя угощают официально.


Девочку зовут Эмили Хенсон, и на самом деле принц Гарри знаком с ее родителями. Ее отец — Дэвид Хенсон, сам бывший участник Игр непобедимых, ветеран войны в Афганистане и товарищ принца Уэльского. Гарри служил в Королевских ВВС и даже пробыл три месяца в боевой командировке в Афганистане с декабря 2007-го по февраль 2008 года. По званию он капитан.

Вот вся реприза с попкорном на видео.

Поклонницы принца в соцсетях активно стали обсуждать, что он будет замечательным отцом.
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из наследников британского престола Его Королевское высочество принц Уэльский Гарри снова привлек внимание соцсетей, находясь в Канаде, где сейчас проходят...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Праздник птиц, рок-фестиваль, "Фэст вышыванкі". Топ-8 идей для уикенда в витебской афише
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика