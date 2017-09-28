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Во Франции обнаружили эскиз обнаженной Моны Лизы
29.09.2017 08:33 — Новости Культуры | Tut.by
Нарисованный углем портрет обнаженной женщины, хранившийся в коллекцииодного из музеев во Франции более 150 лет, мог быть эскизом для Моны Лизы, считает французский арт-эксперт.
Ранее считалось, что портрет женщины, известной как Монна Ванна, был выполнен в студии Леонардо да Винчи.
Сейчас эксперты говорят, что художник сам мог работать над обеими картинами.
После экспертизы в Лувре кураторы считают, что эскиз обнаженной женщины, «по крайней мере, частично», нарисовал сам да Винчи.
С 1862 года этот рисунок находился в коллекции искусства эпохи Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи, к северу от французской столицы.
Леонардо да Винчи (1452−1519) был одним из величайших художников итальянского Возрождения, а его картина «Мона Лиза» (также известная как «Джоконда») остается одним из самых узнаваемых и ценных произведений искусства в мире.
Считается, что картина — портрет Лизы Герардини, написанная по заказу ее мужа — торговца тканями и флорентийского чиновника Франческо дель Джокондо.
Подготовительная работа к масляной живописи
«На рисунке действительно замечательно прописаны лицо и руки, — сказал куратор музея Конде Матье Дельдик в интервью агентству AFP. Это не бледная копия. Перед нами то, над чем работали параллельно с Моной Лизой в конце жизни Леонардо. Это почти наверняка подготовительная работа к масляной живописи».
Эксперт-реставратор из Лувра Бруно Моттен подтвердил, что рисунок «очень высокого качества» и по времени создания совпадает с годами жизни Леонардо на рубеже XVI века.
Леонардо — автор эскиза? За и против
Художник-реставратор Моттен указывает, однако, что штрихи наверху рисунка около головы сделаны правшой, тогда как Леонардо был левшой.
«Мы должны быть осторожными в выводах, поскольку работа пока продолжается, — сказал он AFP. — Экспертиза займет некоторое время и это очень трудная работа, потому что рисунок очень хрупкий».
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Эксперт-реставратор из Лувра Бруно Моттен подтвердил, что рисунок "очень высокого качества" и по времени создания совпадает с годами жизни Леонардо на рубеже XVI...
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