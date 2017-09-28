МИНСК, 29 сен — Sputnik. Фильм ужасов Андреса Мускетти "Оно" собрал в прокате более полумиллиарда долларов и вошел в историю как самый кассовый хоррор, заявила изданию Variety глава маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл.

"Достижение отметки в 500 миллионов долларов — это не совсем сложно для хорошего блокбастера, но для фильма ужасов это войдет в историю. Мы не можем не гордиться этим фактом", — сказала Кролл.

По мнению Кролл, Мускетти и его команде удалось экранизировать историю Стивена Кинга о подростках и жутком клоуне, похищающем детей, таким образом, что эта история затронула зрителей по всему миру. Она поздравила режиссерам и всех причастных к созданию ленты с успехом.

В Беларуси этот фильм также несколько недель держался в лидерах проката. Причем интерес к "Оно" в сравнении с ближайшими конкурентами порой отличался на порядок. К примеру в одну из недель сентября только государственная сеть кинотеатров заработала на "Оно" в 11 раз больше, чем на ленте Даррена Аронофски "мама!", которая в тот период была на втором месте по сборам.