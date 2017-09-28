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Хоррор "Оно" стал самым кассовым фильмом ужасов

29.09.2017 09:06 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Фильм ужасов Андреса Мускетти "Оно" собрал в прокате более полумиллиарда долларов и вошел в историю как самый кассовый хоррор, заявила изданию Variety глава маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл.

Хоррор "Оно" стал самым кассовым фильмом ужасов
© Фото: New Line Cinema
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"Достижение отметки в 500 миллионов долларов — это не совсем сложно для хорошего блокбастера, но для фильма ужасов это войдет в историю. Мы не можем не гордиться этим фактом", — сказала Кролл.

По мнению Кролл,  Мускетти и его команде удалось экранизировать историю Стивена Кинга о подростках и жутком клоуне, похищающем детей,  таким образом, что эта история  затронула зрителей по всему миру. Она поздравила режиссерам и всех причастных к созданию ленты с успехом.

В Беларуси этот фильм также несколько недель держался в лидерах проката. Причем интерес к "Оно" в сравнении с ближайшими конкурентами порой отличался на порядок. К примеру в одну из недель сентября только государственная сеть кинотеатров заработала на "Оно" в 11 раз больше, чем на ленте  Даррена Аронофски "мама!", которая в тот период была на втором месте по сборам.

 
Теги: Минск
 
 
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В минских кинотеатрах лента Андреса Мускетти в первые недели проката также с приличным отрывом обходила конкурентов.

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