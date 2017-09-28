Эскиз обнаженной Моны Лизы обнаружили в одном из французских музеев

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Эскиз с изображением обнаженной женщины, который долгие годы хранился в музее Конде во дворце Шантийи, мог быть наброском для "Моны Лизы" Леонардо да Винчи, пишут британские СМИ со ссылкой на французских экспертов.

На рисунке под названием Joconde Nue изображена полуобнаженная женщина, внешне очень похожая на Мону Лизу, которая висит в музее Лувр в центре Парижа. Она была приобретена в 1862 году за семь тысяч франков, что для того времени было внушительной суммой.

Современные эксперты решились на исследование, и после нескольких недель тестов пришли к выводу, что Леонардо да Винчи вполне мог приложить к нему руку.

"Лицо и руки на обеих работах практически идентичны. Это не бледная копия. Мы видим работу, которая создавалась одновременно с Моной Лизой в конце жизни Леонардо", — цитируют издания слова куратора музея Конде Матье Дельдика.

Эксперт Лувра Бруно Мотен подтвердил, что рисунок был сделан в годы жизни Леонардо да Винчи. При этом он обратил внимание на то, что штриховку в верхнем углу работы явно делал правша. Тогда как знаменитый художник эпохи Возрождения, как известно, рисовал левой рукой. Поэтому он призвал быть "предельно осторожными" в оценках.

Исследования, скорее всего, будут продолжены. Между тем, кураторы музея надеются получить более определенный ответ, кто нарисовал Joconde Nue до 500-летия со дня смерти Леонардо. Годовщину будут отмечать в 2019 году.