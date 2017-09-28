ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер композитор Дмитрий Смольский

29.09.2017 13:20 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

29 сентября скоропостижно скончался белорусский композитор Дмитрий Смольский. Ему было 80 лет. Об этом сообщила музыкальный критик Юлия Андреева.


Дмитрий Смольский. Фото: Wikimedia Commons

«Друзья, сегодня утром скоропостижно скончался Дмитрий Брониславович Смольский», — написила она в Facebook.

Дмитрий Смольский — советский и белорусский композитор, Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, Лауреат Государственной премии Белорусской ССР и Премии Ленинского комсомола Беларуси, Народный артист БССР, обладатель Ордена Франциска Скорины, член Союза композиторов Беларуси, профессор Белорусской Государственной Консерватории.

Родился он в Минске в семье известного музыковеда Бронислава Сильвестровича Смольского. Окончил специальную школу при консерватории, Белорусскую государственную консерваторию по классу композиции профессора Анатолия Богатырева, а затем аспирантуру педагогического института имени Гнесиных в Москве.

Некоторое время Смольский занимался педагогической деятельностью в Могилевском музыкальном училище, а с 1962 года — в Белорусской академии музыки. С 1986 года он профессор этого учреждения.

Творческая палитра Дмитрия Брониславовича весьма разнообразна: симфоническая, вокально-симфоническая, камерно-инструментальная музыка, музыка к кинофильмам — вот неполный перечень жанров, в которых работал композитор.

В конце 70-х годов Дмитрий Смольский создал свою первую оперу «Седая легенда» на либретто Владимира Короткевича. В 1980 году этот спектакль получил Государственную премию Беларуси. Опера была записана для фонда Белорусского радио, а на Белорусском телевидении на основе фонограммы был поставлен одноименный фильм-опера. Позднее Смольский написал оперы «Франциск Скорина» и «Аполлон-законодатель».

Но главным для композитора стал жанр симфоний, которые явились важным этапом в развитии белорусской симфонической музыки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Эскиз обнаженной Моны Лизы обнаружили в одном из французских музеев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика