Умер композитор Дмитрий Смольский

29 сентября скоропостижно скончался белорусский композитор Дмитрий Смольский. Ему было 80 лет. Об этом сообщила музыкальный критик Юлия Андреева.



Дмитрий Смольский. Фото: Wikimedia Commons

«Друзья, сегодня утром скоропостижно скончался Дмитрий Брониславович Смольский», — написила она в Facebook.

Дмитрий Смольский — советский и белорусский композитор, Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, Лауреат Государственной премии Белорусской ССР и Премии Ленинского комсомола Беларуси, Народный артист БССР, обладатель Ордена Франциска Скорины, член Союза композиторов Беларуси, профессор Белорусской Государственной Консерватории.

Родился он в Минске в семье известного музыковеда Бронислава Сильвестровича Смольского. Окончил специальную школу при консерватории, Белорусскую государственную консерваторию по классу композиции профессора Анатолия Богатырева, а затем аспирантуру педагогического института имени Гнесиных в Москве.

Некоторое время Смольский занимался педагогической деятельностью в Могилевском музыкальном училище, а с 1962 года — в Белорусской академии музыки. С 1986 года он профессор этого учреждения.

Творческая палитра Дмитрия Брониславовича весьма разнообразна: симфоническая, вокально-симфоническая, камерно-инструментальная музыка, музыка к кинофильмам — вот неполный перечень жанров, в которых работал композитор.

В конце 70-х годов Дмитрий Смольский создал свою первую оперу «Седая легенда» на либретто Владимира Короткевича. В 1980 году этот спектакль получил Государственную премию Беларуси. Опера была записана для фонда Белорусского радио, а на Белорусском телевидении на основе фонограммы был поставлен одноименный фильм-опера. Позднее Смольский написал оперы «Франциск Скорина» и «Аполлон-законодатель».

Но главным для композитора стал жанр симфоний, которые явились важным этапом в развитии белорусской симфонической музыки.