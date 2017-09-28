МИНСК, 29 сен — Sputnik. Депутатам Государственной думы России провели закрытый показ фильма Алексея Учителя "Матильда", вызвавшего много споров в российском обществе перед своей премьерой.

"Матильда" — новый фильм знаменитого российского режиссера Алексея Учителя, посвященный истории любви между наследником престола Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Лента еще до выхода вызвала много споров в обществе, а депутат Госдумы Наталья Поклонская даже требовала запретить прокат картины.

В четверг депутатам Госдумы провели закрытый показ скандального фильма. Как передает РИА Новости , глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин после показа заявил, что всем парламентариям, посмотревшим "Матильду", фильм понравился. Более того, он рассказал: депутаты начали относиться к императору после фильма лучше после показа.

Первый замглавы комитета Елена Драпеко после показа отметила, что заявления Поклонской о фильме "Матильда" необоснованны. Никакой крамолы в художественном фильме не увидели и многие другие российские депутаты. Главная критика фильма от парламентариев касалась будто бы несоответствия истории.

Режиссер фильма рассказал: после показа парламентарии аплодировали "Матильде". Однако Учитель не уверен, что после закрытого показа в истории с фильмом будет поставлена точка — даже с учетом того, что за картину уже заступились и большинство депутатов, и Министерство культуры.

Первые отзывы на "Матильду" появились уже и от кинокритиков. Многие отмечают, что фильм — в первую очередь "костюмированная мелодрама", а не историческая лента. Некоторые критики также заявляли, что из-за скандала фильм получил большую рекламу, чем заслуживал.

В Беларуси "Матильду" к показу также разрешили — кинотеатры будут показывать фильм с 26 октября. Впрочем, в стороне от скандала не остался и митрополит Павел — он призвал верующих не ходить на эту картину.