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Российские депутаты уже оценили "Матильду"

29.09.2017 13:33 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Депутатам Государственной думы России провели закрытый показ фильма Алексея Учителя "Матильда", вызвавшего много споров в российском обществе перед своей премьерой.

"Матильда" — новый фильм знаменитого российского режиссера Алексея Учителя, посвященный истории любви между наследником престола Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Лента еще до выхода вызвала много споров в обществе, а депутат Госдумы Наталья Поклонская даже требовала запретить прокат картины.

Российские депутаты уже оценили "Матильду"
© Sputnik/ Александр Кряжев
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В четверг депутатам Госдумы провели закрытый показ скандального фильма. Как передает РИА Новости, глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин после показа заявил, что всем парламентариям, посмотревшим "Матильду", фильм понравился. Более того, он рассказал: депутаты начали относиться к императору после фильма лучше после показа.

Первый замглавы комитета Елена Драпеко после показа отметила, что заявления Поклонской о фильме "Матильда" необоснованны. Никакой крамолы в художественном фильме не увидели и многие другие российские депутаты. Главная критика фильма от парламентариев касалась будто бы несоответствия истории.

Режиссер фильма рассказал: после показа парламентарии аплодировали "Матильде". Однако Учитель не уверен, что после закрытого показа в истории с фильмом будет поставлена точка — даже с учетом того, что за картину уже заступились и большинство депутатов, и Министерство культуры.

Первые отзывы на "Матильду" появились уже и от кинокритиков. Многие отмечают, что фильм — в первую очередь "костюмированная мелодрама", а не историческая лента. Некоторые критики также заявляли, что из-за скандала фильм получил большую рекламу, чем заслуживал.

В Беларуси "Матильду" к показу также разрешили — кинотеатры будут показывать фильм с 26 октября. Впрочем, в стороне от скандала не остался и митрополит Павел — он призвал верующих не ходить на эту картину.

 
Теги: Минск
 
 
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Замглавы комитета Госдумы по культуре считает претензии к фильму Алексея Учителя необоснованными.

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