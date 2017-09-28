Скончался белорусский композитор Смольский

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Известный белорусский композитор и преподаватель Дмитрий Смольский скончался на 81-м году жизни.

Дмитрий Смольский — автор известных опер "Сівая легенда" и "Франциск Скорина", а также оратории "Мая Радзіма" и посвященное Янке Купале произведение "Поэт".

Композитор скончался на 81-м году жизни. Обстоятельства и место смерти Смольского пока не известны. Не объявили пока и о возможных дате и времени прощания — вероятнее всего, организацией займется Союз композиторов.

Помимо заслуг на музыкальном поприще, Смольский преподавал — он на протяжении более чем пяти десятков лет вел класс композиции в Белорусской государственной академии музыки (БГАМ), откуда ушел только в 2014 году.

Смольский является лауреатом множества наград и премий: Госпремии БССР, Ордена Франциска Скорины, Специальной премии президента и десятков других. 30 лет назад Смольский получил звание народного артиста.

Произведения Смольского до сих пор ставятся — например, его оперы можно смотреть в Большом театре Беларуси.