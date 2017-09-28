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Скончался белорусский композитор Смольский

29.09.2017 13:56 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Известный белорусский композитор и преподаватель Дмитрий Смольский скончался на 81-м году жизни.

Дмитрий Смольский — автор известных опер "Сівая легенда" и "Франциск Скорина", а также оратории "Мая Радзіма" и посвященное Янке Купале произведение "Поэт".

Композитор скончался на 81-м году жизни. Обстоятельства и место смерти Смольского пока не известны. Не объявили пока и о возможных дате и времени прощания — вероятнее всего, организацией займется Союз композиторов.

Помимо заслуг на музыкальном поприще, Смольский преподавал — он на протяжении более чем пяти десятков лет вел класс композиции в Белорусской государственной академии музыки (БГАМ), откуда ушел только в 2014 году.

Смольский является лауреатом множества наград и премий: Госпремии БССР, Ордена Франциска Скорины, Специальной премии президента и десятков других. 30 лет назад Смольский получил звание народного артиста.

Произведения Смольского до сих пор ставятся — например, его оперы можно смотреть в Большом театре Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Известному композитору и преподавателю Дмитрию Смольскому было 80 лет.

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