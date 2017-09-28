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Умер народный артист Беларуси Дмитрий Смольский
29.09.2017 14:14 — Новости Культуры | БелТА
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер народный артист Беларуси Дмитрий Смольский, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова.
Известный композитор заслуженный деятель искусств, народный артист Беларуси, обладатель ордена Франциска Скорины, профессор, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии Беларуси Дмитрий Брониславович Смольский долгое время работал в Белорусской государственной академии музыки, после чего ушел на пенсию, сказала Екатерина Дулова.
Дмитрий Смольский умер в возрасте 80 лет.-0-
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер народный артист Беларуси Дмитрий Смольский, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Совета Республики по...
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