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Умер народный артист Беларуси Дмитрий Смольский

29.09.2017 14:14 — Новости Культуры | БелТА  
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер народный артист Беларуси Дмитрий Смольский, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова.

Известный композитор заслуженный деятель искусств, народный артист Беларуси, обладатель ордена Франциска Скорины, профессор, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии Беларуси Дмитрий Брониславович Смольский долгое время работал в Белорусской государственной академии музыки, после чего ушел на пенсию, сказала Екатерина Дулова.

Дмитрий Смольский умер в возрасте 80 лет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер народный артист Беларуси Дмитрий Смольский, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Совета Республики по...

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