Умер народный артист Беларуси Дмитрий Смольский

Дмитрий Смольский. Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер известный композитор народный артист Беларуси Дмитрий Смольский. Заслуженный деятель искусств, кавалер ордена Франциска Скорины, профессор, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии Беларуси ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова.

Как уточнил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Белгосфилармонии Юрий Гильдюк, прощание с композитором состоится в Большом зале Белорусской государственной филармонии с 10.00 до 13.00 2 октября.

Дмитрий Смольский родился 25 июля 1937 года в Минске в семье известного музыковеда Бронислава Сильвестровича Смольского. Окончил специальную школу при консерватории, Белорусскую государственную консерваторию по классу композиции профессора Анатолия Богатырева, а затем аспирантуру педагогического института имени Гнесиных в Москве. Некоторое время Смольский занимался педагогической деятельностью в Могилевском музыкальном училище, а с 1962 года работал в Белорусской академии музыки. В 1986 году он стал профессором этого учреждения. За годы работы Дмитрий Смольский воспитал не одно поколение композиторов, среди которых есть заслуженные деятели искусств Беларуси, лауреаты национальных премий, доценты, профессора.

Творческая палитра Дмитрия Брониславовича весьма разнообразна: симфоническая, вокально-симфоническая, камерно-инструментальная музыка, музыка к кинофильмам - вот неполный перечень жанров, в которых работал композитор. Однако независимо от того, работал ли он над произведением крупной формы или над песней, он одинаково серьезно подходил к разным творческим задачам.

В начале свой деятельности, в 1960-е годы, Смольский увлекался новейшими композиторскими техниками, что нашло отражение в его фортепианной сюите "Игра света", симфонии "Актофония", которые ошеломили музыкальное сообщество своей необычностью. Со временем увлеченность конструктивной музыкой у композитора сменилась интересом к музыке традиционной, что особенно ярко проявилось в оратории "Моя Родина", написанной в 1970 году на произведения белорусских поэтов и отмеченной премией Ленинского комсомола Беларуси. В 70-е годы композитор создал вокальные циклы на стихи Гарсии Лорки, Тютчева, Ахматовой и Цветаевой. Особенное место в творчестве Дмитрия Смольского занимает оратория "Поэт", написанная на слова Янки Купалы, в которой классик отечественной литературы представлен во всей психологической сложности и противоречивости. В этой оратории композитор обратился к городскому песенному фольклору и интонации крестьянской песни.

В конце 70-х годов Дмитрий Смольский создал свою первую оперу "Седая легенда" на либретто Владимира Короткевича. Большим достижением композитора стало то, что именно вокальными средствами им была развернута широкая панорама чувств героев: любви и ревности, верности и предательства, ненависти и мести. В 1980 году этот спектакль получил Государственную премию Беларуси. Опера была записана для фонда Белорусского радио, а на Белорусском телевидении на основе фонограммы был поставлен одноименный фильм-опера.

Позднее Смольский написал оперы "Франциск Скорина" и "Аполлон-законодатель". Но главным для композитора стал жанр симфоний, которые явились важным этапом в развитии белорусской симфонической музыки. Они известны не только белорусскому слушателю, но и далеко за пределами страны.-0-