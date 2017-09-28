С любовью к детям и профессии идут по жизни толочинские педагоги Снаровы



Всю жизнь рука об руку идут по жизни Василий Тимофеевич и Леокадия Фадеевна Снаровы. Не только семейные узы связывают этих умных, интеллигентных людей. Выбрав делом своей жизни педагогику, оба посвятили себя школе, обучению детей математике и физике.

Накануне профессионального праздника Дня учителя мы встретились с ними, чтобы узнать подробнее, каким был их путь в профессию, откуда истоки их любви друг к другу и не менее большей любви к детям.

Все началось с романтической встречи молодых людей при поступлении на физико-математический факультет Витебского педагогического института имени С. М. Кирова. Но вначале сделаем экскурс в прошлое наших героев, в их детские годы.

У Василия они прошли в Лиозненском районе. Самыми близкими людьми для него были мать Анна Харламовна и сестра Зинаида. Глубокий след в жизни матери оставила война. В суровые ее годы она потеряла брата и сестру, а сама была угнана на принудительные работы в Германию.

После войны работала в колхозе бригадиром полеводческой бригады, избиралась депутатом райсовета. Именно мамой поддерживалась в семье атмосфера любви и уважения. Выйдя на заслуженный отдых, она всю свою любовь и заботу продолжала отдавала внукам, дождалась и правнуков.

Целеустремленность, доброта и отзывчивость от матери передались Василию. Вместе с сестрой помогали матери по хозяйству, учились в школе, которая находилась почти в десяти километрах от родной деревни, жили в интернате.

В его выборе профессии большую роль сыграл учитель математики, классный руководитель Владимир Федорович Дудкин, который ныне живет в Полоцке. Кстати, до сих пор они встречаются, поддерживают дружеские отношения.

В 1969 году Василий подает документы в Витебский пединститут. Сюда же из деревни Поддубье Глубокского района приезжает на вступительные экзамены девушка с необычным и редким именем Леокадия. В школе ей нравилось быть организатором и участницей различных мероприятий, всегда была в первых рядах школьных активистов. Будучи председателем совета пионерской дружины, потом секретарем комитета комсомола, Леокадия не забывала и об учебе, проявляя интерес к точным наукам. Именно в стенах института она встретила свою судьбу, сформировалась как личность. В достижениях цели она нисколько не уступала будущему мужу, продолжала и здесь участвовать в общественной жизни института.

Познакомившись после сдачи экзамена по математике, молодые люди поняли сразу, что эта встреча для них не случайна. С первых дней студенческой жизни они подружились, потом полюбили друг друга.

Студенческие годы пролетели стремительно и незабываемо. Василий и Леокадия были в самой гуще общественной жизни факультета, принимали участие в разных соревнованиях и конкурсах. В это время у Василия появилось новое увлечение — игра в шахматы и шашки. Острый ум математика позволил ему выполнить норматив кандидата в мастера спорта по шашкам, стать чемпионом области по этому виду спорта. Азартно и с увлечением он играл в шашки по переписке. До сих пор это увлечение осталось в его жизни одним из любимых. О многочисленных победах свидетельствуют почетные грамоты, которые бережно хранятся в семейном архиве.

На четвертом курсе Снаровы сыграли студенческую свадьбу. Сейчас они с улыбкой вспоминают, что ни февральский мороз, ни далекое расстояние до сельского Совета, где был зарегистрирован их брак, не остудили в молодых сердцах любовь и стремление стать мужем и женой.

Когда встал вопрос о распределении, им посоветовали выбрать Толочинский район как один из самых экономически устойчивых на Витебщине. И вот молодые супруги впервые шагнули на гостеприимную толочинскую землю, на которой им суждено было прожить всю жизнь.

Первенец Игорь в семье появился в 1975 году. Жизнерадостный и озорной мальчишка обрадовался и сестренке Татьяне, которая родилась в 1982 году. Дети подрастали, радовали успехами в учебе несмотря на частые переезды и смены школ.

Унаследовав от родителей математический склад ума, одиннадцатый класс Игорь заканчивал в престижном специализированном учебно-научном центре с физико-математическим уклоном при Московском государственном университете. Высшее образование получил в Белорусском государственном университете, а спустя десять лет окончил и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. В настоящее время работает в редакции районной газеты “Наша Талачыншчына”.

Дочь Татьяна окончила школу с золотой медалью, имеет два высших образования — педагогическое и экономическое. По своей второй специальности работает сегодня в Территориальном центре социального обслуживания населения в Толочине.

Первые педагогические шаги Василий Тимофеевич сделал в средней школе №1 г. Толочина, Леокадия Фадеевна — в СШ №2. Но уже спустя полгода он был назначен исполняющим обязанности директора Новосельской восьмилетней школы, затем — директором Рыдомльской средней школы, а в 1979 году встал у руля Плосковской средней школы. С 1990 по 1994 год Василий Тимофеевич возглавлял самую крупную среднюю сельскую школу района — Славенскую. В каждом из этих учреждений образования живет и сегодня частичка его души, оставлен зримый след руководителя.

Следующим этапом в карьерном его росте стала должность заведующего отделом образования Толочинского райисполкома. Несмотря на загруженность на работе, находил время пообщаться с детьми, спеть в кругу близких и друзей под собственный аккомпанемент на баяне любимую песню, написать стихи о любви к родному краю.

Всегда рядом с ним была и есть его верный спутник, любимая женщина, мудрый советчик — жена. Для учеников она была любимой, знающей и умеющей донести предмет учительницей. Ее уроки математики вызывали живой интерес, были запоминающимися воспитательные часы. Некоторый период Леокадия Фадеевна работала методистом отдела образования по воспитательной работе.

Самоотверженный труд супругов в педагогике высоко оценен руководством и отмечен значками “Отличник образования”, многочисленными грамотами Министерства и управления образования, райисполкома.

Находясь на заслуженном отдыхе, семья педагогов продолжает вести активный образ жизни. Знания и опыт Василия Тимофеевича продолжают быть востребованными. Он работает учителем физики в Круглянском районе, а Леокадия Фадеевна занимается репетиторством. Супруги следят за своим здоровьем, каждый год отдыхают в санатории.

В заключение нашей беседы интересуюсь, что они считают главным в профессии учителя. “Любовь и еще раз любовь к детям!” — в один голос со светлыми улыбками на лицах ответили они.

Елена СЕРЕДА.

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