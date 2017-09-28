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С композитором Смольским простятся в понедельник
29.09.2017 17:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Прощание с Народным артистом Беларуси, композитором Дмитрием Смольским состоится в понедельник в здании Белгосфилармонии.
Известный композитор и преподаватель
Прощание с Народным артистом пройдет в понедельник, 2 октября, в здании Белгосфилармонии. Проститься с Дмитрием Смольским смогут его бывшие коллеги, ученики и почитатели таланта композитора. Церемония продлится с 10:00 до 13:00.
Смольский выступил автором нескольких опер, которые до сих пор находятся в репертуаре Большого театра Беларуси, и ряда иных произведений. За свою творческую деятельность он был удостоен множества наград — в том числе Ордена Франциска Скорины и Специальной премии президента.
Кроме того, Смольский более полувека преподавал в Белорусской академии музыки. Прекратил преподавательскую деятельность композитор лишь три года назад, в 77 лет.
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Народный артист более полувека преподавал в Академии музыки и буквально "взрастил" не одного белорусского музыканта.
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