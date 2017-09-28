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На Кохановском льнозаводе состоится собрание акционеров по вопросу ликвидации предприятия
29.09.2017 14:01 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Повестка дня:
1. Об экономической несостоятельности (банкротстве) и ликвидации ОАО «Кохановского льнозавода».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, д. Зеленый Бор 2 октября 2017 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 9.00 до 11.45 по месту проведения собрания.
Для регистрации участникам при себе иметь следующие документы: акционерам — паспорт, представителям акционеров — паспорт и доверенность.
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ОАО «Кохановский льнозавод» сообщает своим акционерам о проведении внеочередного собрания Общества, которое состоится 2 октября 2017 года в 12.00 по адресу: Витебская...
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