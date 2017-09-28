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Зрителей концерта Агутина и Варум эвакуировали в Екатеринбурге из-за звонка о минировании

29.09.2017 20:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жителей Екатеринбурга в пятницу вечером эвакуировали из киноконцертного театра «Космос», где проходил концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина, из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила ТАСС концертный директор гастролей Агутина и Варум Татьяна Ларина.


Фото: memepedia.ru

«Мы подтверждаем сообщение о минировании. Артистов [Варум и Агутин] и зрителей эвакуировали. Певцы сидят в машине и ждут разрешения вернуться в [театр] „Космос“. Они отработали 1 час 20 минут от программы», — сказала Ларина.

Как сообщил ранее в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, в адрес органов власти области «поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном». В связи с этим органами МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ проводится комплекс проверочных мероприятий для предотвращения возможной опасности.

Также в городе после сообщений о минировании проверили все троллейбусы, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

По словам собеседника агентства, в полицию поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в двух троллейбусах. Номера троллейбусов звонивший не назвал.

«Поэтому были остановлены и проверены все троллейбусы, в том числе стоявшие в депо», — сказал представитель мэрии.

Всего в Екатеринбурге в пятницу из-за звонков о якобы заложенных бомбах были эвакуированы несколько десятков зданий, включая автовокзал, учебные заведения, детские сады и торговые центры. Как сообщал в твитере мэр города Евгений Ройзман, эвакуация проводилась по 72 адресам.

«Екатеринбург Онлайн» отмечает, что из-за массовой эвакуации движение на улицах города значительно затруднено.

Ранее сообщалось, что 19 сентября в Екатеринбурге проходила эвакуация из четырех зданий из-за сообщения о минировании. В частности, была эвакуирована администрация города, посетители торгового центра «Гринвич», офисного центра по адресу улица Малышева, 44 и цирка. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в этих зданиях.

 
 
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Жителей Екатеринбурга в пятницу вечером эвакуировали из киноконцертного театра "Космос", где проходил концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина, из-за сообщения о...

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