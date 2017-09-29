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Безупречные 53: Моника Беллуччи празднует день рождения

30.09.2017 08:00 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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На протяжении многих лет Моника Беллуччи раз за разом производит фуроры своими выходами в свет. Ей 53 года, а СМИ продолжают пестрить заголовками "Беллуччи похвасталась телом". Повод для гордости и правда есть — ее фигуре можно позавидовать.

Модельная карьера Моники Беллуччи началась с финансовых нужд — девушке не хватало денег для оплаты учебы. Спустя год она переезжает в модную столицу Италии и подписывает контракт в одном из крупнейших модельных агентств. В скором времени Моника появляется на обложках мировых журналов. Все, кому когда-либо доводилось общаться с ней, говорят, что Беллуччи — превосходный пример того, как в одном человеке соединились ум и красота.

Актриса владеет пятью языками. Кроме того, для ролей в кино и плодотворного сотрудничества с зарубежными режиссерами Беллуччи с легкостью учит необходимые языки.

Каждая картина, в которой играет Моника, имеет огромный зрительский успех и массу положительных отзывов, на счету актрисы — почти два десятка различных наград. Несмотря на красоту и яркость, личная жизнь Беллуччи не была наполнена сотнями романов. От бывшего супруга Венсана Касселя актриса родила двух детей.

В день рождения великолепной итальянки Sputnik собрал архивные фото и цитаты про любовь, красоту и мужчин.

 
 
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Актриса, фотомодель, секс-символ и мама двоих дочерей празднует день рождения 30 сентября.

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