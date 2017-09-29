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Полезно знать: как сделать авиаперелет максимально комфортным

30.09.2017 09:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Как купить билет с открытой датой и как им воспользоваться, можно ли поменять место в салоне самолета и как найти общий язык со стюардессами и другими пассажирами. Новая серия полезных советов для путешественников TUT.BY теперь в видеоверсии.

 

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Как купить билет с открытой датой и как им воспользоваться, можно ли поменять место в салоне самолета и как найти общий язык со стюардессами и другими пассажирами....

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