Полезно знать: как сделать авиаперелет максимально комфортным

Как купить билет с открытой датой и как им воспользоваться, можно ли поменять место в салоне самолета и как найти общий язык со стюардессами и другими пассажирами. Новая серия полезных советов для путешественников TUT.BY теперь в видеоверсии.

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