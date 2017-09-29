Республиканское общественное объединение «Белая Русь» совместно с Министерством культуры Республики Беларусь проводит музыкальный проект «Беларусь-тур».





В его рамках белорусский певец и композитор, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь, золотой аккордеон Беларуси Игорь Квашевич выступит в 120 городах страны. Не стал исключением и Копыль, где, по мнению артиста, очень внимательный зритель.

В один из дней Игорь навестил наш город, в котором, как сам он признался, был не единожды — в этот раз им было посещено сразу же несколько мест. Первый визит Игоря Квашевича состоялся в ГУ «Копыльский ТЦСОН», где его встречали председатель Копыльской районной организации «Белая Русь», управляющий делами райисполкома Елена Михайловская, сотрудники учреждения, члены ОО «Белорусский союз женщин» и посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Музыкант сыграл на аккордеоне известные композиции, показав виртуозность игры на инструменте. Вместе с тем между номерами Игорь Квашевич пообщался со зрителями, подарив им хорошее настроение.

Спустя несколько часов артист выступил в Копыльской детской школе искусств, продемонстрировав ученикам и преподавателям мастер-класс игры на аккордеоне — были сыграны как классические белорусские и всемирно известные мелодии, так и более современные. Аккордеонист пообщался с детьми, рассказал об инструменте. После выступления все желающие смогли сфотографироваться на память с Игорем Квашевичем.

Вечером в зале Копыльского РЦК зрители встречали артиста с более развернутой программой: на сцене районного Центра культуры, кроме сыгранных произведений, прозвучали авторские песни музыканта. Создавалось впечатление, что за целый день он ни капли не устал и дарил радость и позитив присутствующим. Исполнитель заметил, что все жители города Копыля пребывают в отличном настроении, а значит частичку радости подарили и ему самому. В конце полуторачасового концерта Елена Михайловская от районной организации «Белая Русь» и всех жителей района поблагодарила Игоря Квашевича за блестящие выступления в этот день, пожелала всего наилучшего в работе и личной жизни, а также вручила букет цветов. После мероприятия все желающие смогли приобрести компакт-диски с песнями артиста, сделать фото на память и получить автограф музыканта и исполнителя.

Надо отметить, что цель проекта — это воспитание эмоционально-целостного отношения к искусству, художественного вкуса, любви к Родине, уважения к истории родного края.

Павел ШЕИН

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