В Москве на 73-м году жизни умер Андрей Меньшиков. Об этом « Интерфаксу » сообщили в его семье.



Андрей Меньшиков. Фото: osv-tv.ru

Меньшиков был связан с советским телевидением с 60-х годов. Он был капитаном команды КВН Московского инженерно-строительного института — первого чемпиона «Клуба веселых и находчивых». В 1971 году КВН был закрыт, спустя 15 лет при участии Меньшикова программа вернулась на телевидение.

С 1975 года Меньшиков работал в молодежной редакции Центрального телевидения в должности заведующего отделом. При его участии были созданы такие программы, как «А ну-ка, девушки!», «Спринт для всех», «Веселые ребята», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник».

Он был автором и режиссером первого советско-американского детского телемоста «Можем быть одной семьей». Программа в 1988 году была удостоена премии «Эмми» Американской академии телевидения.

В 1991 году на российском телевидении Меньшиков создал студию телепрограмм для детей и юношества — Студию «Рост». При его участии были запущены такие передачи, как «Там-там новости», «Праздник каждый день», «Чудо-сказка» и другие. За детскую ежедневную информационную программу «Там-там новости» он был удостоен в 1995 году премии ТЭФИ.