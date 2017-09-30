На фестивале DranikFest в Могилеве съели полтонны картофеля

Фестиваль самого известного белорусского блюда DranikFest прошел в Могилеве в третий раз. 30 сентября традиционную площадку праздника на этнографическом хуторе «Зеленая роща» посетили примерно 10 тысяч человек. Они съели полтонны картофеля в виде драников.





Фестиваль DranikFest в Могилеве из года в год организовывает Центр городских инициатив с помощью небезразличных горожан: студентов, предпринимателей, музыкантов и представителей других профессий. С каждым годом гостей и участников «Драникфэста» становится все больше. В итоге фестиваль драников и национальной культуры стал визитной карточкой Могилева.

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В этом году территорию праздника пришлось расширить, чтобы вместить всех желающих принять участие в организации. Парковка около этнохутора превратилась в концертную площадку и небольшой фудкорт. На территории же «Зеленой рощи» разместились ремесленники, фотозона и детская площадка, еще одна сцена, а также семь команд, которые боролись за право называться лучшими в приготовлении драников.





















Команды-участники конкурса на лучший драник раздавали блюдо бесплатно. Три команды от Могилевского госуниверситета продовольствия, по одной — от компаний «Стримлайн», «Юркас», проектного института «Могилевгипрозем», Белорусско-российского университета жарили драники на открытом огне в режиме нон-стоп. Очереди у столов команд ожидаемо были длинными, но похвалы драникам — искренними.





























































































На фестивале вручили и «Золотую терку» — приз за лучшие драники в Могилеве. В преддверии праздника независимое жюри обошло заведения общепита города и выбрало топ-3. Рейтинг показал, что драники готовят лучше всех кафе «Блиндажъ» (1 место), «Шпаркі лось» (2 место) и «МКС» (3 место).

Руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов подчеркнул важность того, что все больше людей создают праздник для самих себя. Например, картофель для драников дали фермеры из деревни Обидовичи Быховского района, а тюки соломы, которые использовали и как сиденья, и как столы, предоставил СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района.



