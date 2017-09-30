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На Мэрилина Мэнсона на концерте упала конструкция из двух больших пистолетов
01.10.2017 10:26 — Новости Культуры | Tut.by
На певца Мэрилин Мэнсона во время концерта в Нью-Йорке обрушились декорации. Об этом сообщает издание TMZ.
Во время исполнения кавер-версии песни Sweet Dreams на рокера упала конструкция из двух гигантских пистолетов. Мэнсон не смог самостоятельно выбраться из-под декорации, его вызволили участники группы.
Видео: канал
Концерт был прерван, певца отправили в больницу. Состояние Мэнсона пока неизвестно, однако журналисты журнала Variety выяснили, что речь об угрозе жизни не идет.
Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) — 48-летний музыкант, прославившийся, в частности, демоническим имиджем и провокационным поведением.
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Во время исполнения кавер-версии песни Sweet Dreams на рокера упала конструкция из двух гигантских пистолетов. Мэнсон не смог самостоятельно выбраться из-под декорации,...
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