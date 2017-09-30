На Мэрилина Мэнсона на концерте упала конструкция из двух больших пистолетов

На певца Мэрилин Мэнсона во время концерта в Нью-Йорке обрушились декорации. Об этом сообщает издание TMZ.

Во время исполнения кавер-версии песни Sweet Dreams на рокера упала конструкция из двух гигантских пистолетов. Мэнсон не смог самостоятельно выбраться из-под декорации, его вызволили участники группы.

Видео: канал Rock and Rollin’ на Youtube

Концерт был прерван, певца отправили в больницу. Состояние Мэнсона пока неизвестно, однако журналисты журнала Variety выяснили, что речь об угрозе жизни не идет.

Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) — 48-летний музыкант, прославившийся, в частности, демоническим имиджем и провокационным поведением.