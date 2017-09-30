ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Мэрилина Мэнсона на концерте упала конструкция из двух больших пистолетов

01.10.2017 10:26 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На певца Мэрилин Мэнсона во время концерта в Нью-Йорке обрушились декорации. Об этом сообщает издание TMZ.

Во время исполнения кавер-версии песни Sweet Dreams на рокера упала конструкция из двух гигантских пистолетов. Мэнсон не смог самостоятельно выбраться из-под декорации, его вызволили участники группы.

Видео: канал Rock and Rollin’ на Youtube

Концерт был прерван, певца отправили в больницу. Состояние Мэнсона пока неизвестно, однако журналисты журнала Variety выяснили, что речь об угрозе жизни не идет.

Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) — 48-летний музыкант, прославившийся, в частности, демоническим имиджем и провокационным поведением.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время исполнения кавер-версии песни Sweet Dreams на рокера упала конструкция из двух гигантских пистолетов. Мэнсон не смог самостоятельно выбраться из-под декорации,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
На фестивале DranikFest в Могилеве съели полтонны картофеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика