Секрет Полишинеля: чем холоднее становится на улице, тем чаще многие из нас предпочитают остаться дома и посмотреть любимые сериалы. В этом отношении октябрь — богатый и интересный месяц, в который на экраны выходит много сериалов — как премьер, так и новых сезонов.

Sputnik собрал самые интересные сериалы, которые выйдут в октябре 2017-го.

Флэш / The Flash

C 10 октября начнет выходить четвертый сезон сериала "Флэш". В сериале речь идет об одноименном супергерое вселенной DC Comics, а с 2014 года он успел получить много положительных отзывов зрителей и критиков.

Так, на IMDb рейтинг сериала "Флэш" составляет 8,1 из десяти баллов. Поэтому всем любителям фантастики будет интересно оценить эту историю.

Ходячие мертвецы / The Walking Dead

Пожалуй, среди молодежи "Ходячие мертвецы" — один из самых популярных телесериалов: выход седьмого сезона в прошлом году обсуждали все, а уже с 22 октября на телеэкранах покажут первую серию восьмого сезона.

Сериал "Ходячие мертвецы" выходит на экраны с 2010 года. За это время он завоевал любовь публики и в целом положительную оценку кинокритиков. Также сериал номинировался на ряд престижных наград — в том числе и Золотой глобус.

Очень странные дела / Stranger Things

Главное сериальное "открытие" прошлого года — научно-фантастический сериал в стилистике 1980-х. Первый сезон сериала вышел в 2016-м на Netflix и вызвал много восторженных отзывов критиков и зрителей, а во втором сезоне создатели "Очень странных дел" обещали преподнести много сюжетных сюрпризов.

Следующий сезон сериала "Очень странные дела" выйдет за один день — 22 октября. Посмотреть его можно будет на Netflix или других онлайн-сервисах.

Симпсоны / The Simpsons

Уже с 1 октября на экраны начнет выходить предпоследний сезон популярного анимационного сериала "Симпсоны". Станет сезон 29-м по счету — сегодня это одно из самых долгоживущих шоу на мировом телевидении. Никакой политкорректности — семья Симпсонов по-прежнему жестко высмеивает современность.

Создатели шоу не рассказывают о сюрпризах нового сезона, хотя верные зрители уже строят догадки: например, часто в "Симпсонах" убивают персонажа Барта, однако через несколько эпизодов он всегда возвращается.

Кроме этого: другие сериалы октября

Кроме названных выше сериалов, в октябре выйдут еще несколько десятков сериалов. Так, датой выхода нового сезона "Сверхъестественного" назначено 12 октября. Шоу "Чокнутая бывшая" вернется на экраны с 13 октября, а "Слепая зона" — с 27 октября.

Также в октябре 2017-го вновь можно будет смотреть за развитием сюжета в сериалах "Гриффины", "Десять дней в долине", "Люцифер", "Бывает и хуже", "Однажды в сказке" и других. Готовят телеканалы и несколько премьер, однако наиболее интересные новые сериалы появятся лишь к декабрю-январю.