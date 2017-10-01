Брест в Instagram: 10 снимков, которые стоит увидеть на этой неделе

TUT.BY вместе с Samsung Belarus продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Бресте и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #bresttut!

Публикация от по всем вопросам - в direct (@brestonelove) Сен 28 2017 в 2:00 PDT

Публикация от Gennadij (@gesha_grok) Сен 27 2017 в 9:39 PDT

Публикация от Petrovich (@petrovichbrest2017) Сен 27 2017 в 2:59 PDT

Публикация от Jessi (@jessi_dzhess) Сен 28 2017 в 3:56 PDT

Публикация от Личный инстаграм Бреста (@brest_by) Сен 28 2017 в 8:24 PDT

Публикация от @julia_chechevitsa Сен 28 2017 в 1:44 PDT

Публикация от Nadezhda Shepetukha (@ndn_ph) Сен 26 2017 в 2:15 PDT