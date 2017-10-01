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Миронова: фильм "Салют-7" получился про героизм

02.10.2017 10:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Уже 12 октября на большие экраны выходит российская лента "Салют-7" — о сложном полете станции в 1985-м. Картина уже имеет большие рейтинги ожидания, а представить ее в Минск приехала исполнительница одной из главных ролей — Мария Миронова.

Миронова: фильм "Салют-7" получился про героизм
© Sputnik/ Валерий Левитин
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"Мне кажется, у нас такая эпоха была, славы советского космоса, балета и шоколада. Помню еще из детства", — рассказала актриса на пресс-конференции в МПЦ Sputnik.

Она с сожалением отметила, что потом эта тема начала все реже появляться на публичном поле, хотя десятилетия космических достижений — гордость страны.

Создатели не планировали снимать ленту как героическую и патриотическую. По словам Мироновой, основной целью было рассказать реальную историю.

"Мы снимали о том, что люди идут до конца и делают свое дело на 100%. А на выходе получился фильм, в хорошем смысле слова, про героизм и патриотизм. Но не нравоучительный", — отметила актриса.

Миронова уверена: фильм "Салют-7" — массовое кино, которое будет интересно и молодежи, и людям старшего возраста. Как рассказала актриса, в ленте совмещена близкая старшему поколению история и кинематографические методы, которые заинтересуют молодежь.

Поделилась актриса и подробностями процесса съемок фильма: несколько месяцев почти все делали в павильонах, а актеры были очень рады редким сценам "на земле". В "космической" же части, по словам Мироновой, все делалось очень точно и аккуратно, а снимали иногда чуть ли не меньше минуты за съемочный день.

Смотрите посвященную фильму "Салют-7" встречу с актрисой Марией Мироновой на Sputnik.    

 
Теги: Минск
 
 
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Известная российская киноактриса Мария Миронова представила в понедельник в пресс-центре Sputnik фильм "Салют-7" и поделилась своими впечатлениями о создании картины.

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