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Туша выброшенного на берег кита приманила более 200 белых медведей на Чукотке

02.10.2017 13:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Более 200 белых медведей собрались у туши гренландского кита, выброшенного на берег в чукотском заповеднике «Остров Врангеля». Об этом сообщается на сайте резервата.


Фото: ГПЗ "Остров Врангеля"

Явление наблюдали научные сотрудники и инспекторы охраны заповедника, а также туристы, плывшие на судне «Академик Шокальский» от Мурманска до Анадыря — корабль проходил близко к острову.

«Тут были и самцы, и одиночные самки, были и самки с медвежатами разных возрастов, встретили даже двух самок с четырьмя медвежатами», — говорится в сообщении «Острова Врангеля».


Фото: ГПЗ "Остров Врангеля"

Данные о находке передали научной группе по мониторингу чукотско-аляскинской популяции белых медведей. В настоящее время ведутся подробные наблюдения.

Резерват «Остров Врангеля» занимает два острова Чукотского моря — собственно Врангеля и Геральд, а также прилегающую акваторию. Этот заповедник — крупнейшее в мире место концентрации родовых берлог белых медведей. Ежегодно на островах залегают в берлоги от 300 до 500 медведиц. Питаются звери в основном ластоногими.

 
 
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"Тут были и самцы, и одиночные самки, были и самки с медвежатами разных возрастов, встретили даже двух самок с четырьмя медвежатами", - говорится в сообщении "Острова...

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