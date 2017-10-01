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Туша выброшенного на берег кита приманила более 200 белых медведей на Чукотке
02.10.2017 13:14 — Новости Культуры | Tut.by
Более 200 белых медведей собрались у туши гренландского кита, выброшенного на берег в чукотском заповеднике «Остров Врангеля». Об этом сообщается на
Явление наблюдали научные сотрудники и инспекторы охраны заповедника, а также туристы, плывшие на судне «Академик Шокальский» от Мурманска до Анадыря — корабль проходил близко к острову.
«Тут были и самцы, и одиночные самки, были и самки с медвежатами разных возрастов, встретили даже двух самок с четырьмя медвежатами», — говорится в сообщении «Острова Врангеля».
Данные о находке передали научной группе по мониторингу чукотско-аляскинской популяции белых медведей. В настоящее время ведутся подробные наблюдения.
Резерват «Остров Врангеля» занимает два острова Чукотского моря — собственно Врангеля и Геральд, а также прилегающую акваторию. Этот заповедник — крупнейшее в мире место концентрации родовых берлог белых медведей. Ежегодно на островах залегают в берлоги от 300 до 500 медведиц. Питаются звери в основном ластоногими.
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"Тут были и самцы, и одиночные самки, были и самки с медвежатами разных возрастов, встретили даже двух самок с четырьмя медвежатами", - говорится в сообщении "Острова...
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