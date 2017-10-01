Минск времен Первой мировой: редкие кадры

На польском портале « Мой виртуальный музей » пользователь «Museum tomatorum» выложил большую коллекцию снимков Минска и Минщины периода Первой мировой войны. Как утверждается в описании коллекции: фотографии взяты из альбомов барона Станислава Дангеля (1891−1942), который в конце Первой мировой войны занимал пост вице-президента Департамента охраны памятников старины в Центральном гражданском комитете в Минске.

Департамент занимался инвентаризацией и фотографированием памятников архитектуры, уходом и защитой объектов большой художественной и исторической ценности, приобретением недвижимости и объектов, связанных с историей Польши. TUT.BY выбрал из архива снимки Минска, сделанные в период 1914—1919 годов. Многие из фотографий публикуются впервые, большинство изображенных на снимках зданий не сохранилось до нашего времени.



Верхний город, вид на собор Сошествия Святого Духа



Комплекс бывшего мужского бернардинского монастыря на нынешней улице Кирилла и Мефодия



Бывший костел святого Иосифа мужского монастыря бернардинцев, сегодня в здании размещается архив научно-технической документации



Здание бывшего Гродского суда на Минском замчище. Одно из старейших зданий Минска не пережило войну, а само замчище было срыто в 1950-е



Комплекс бывшего иезуитского монастыря с часовой башней на площади Свободы, снесён в 1950-е



Бывший Доминиканский костел святого Фомы Аквинского, находился на территории современной Октябрьской площади. Снесен в 1950-е



Здание начала XIX века на Интернациональной улице — усадебный дом рода Ваньковичей. Сегодня дом-музей



Несохранившаяся деревянная усадьба на той же Интернациональной улице



Дом Пильдона в Плебанском переулке над Свислочью (район нынешнего сквера Марата Казея)



Тот же дом, вид со двора



Усадьба Добровольских в Минске



Усадьба Кротовских на Юрьевской улице (улица находилась в районе современной октябрьской площади) с начальной школой



Застройка возле усадьбы Кротовских на Юрьевской улице



Водяная мельница на берегу Свислочи



Часовня на кладбище в районе Золотой Горки