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Минск времен Первой мировой: редкие кадры
02.10.2017 13:35 — Новости Культуры | Tut.by
На польском портале «
Департамент занимался инвентаризацией и фотографированием памятников архитектуры, уходом и защитой объектов большой художественной и исторической ценности, приобретением недвижимости и объектов, связанных с историей Польши. TUT.BY выбрал из архива снимки Минска, сделанные в период 1914—1919 годов. Многие из фотографий публикуются впервые, большинство изображенных на снимках зданий не сохранилось до нашего времени.
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Фотографии взяты из альбомов барона Станислава Дангеля, который в конце Первой мировой войны занимал пост вице-президента Департамента охраны памятников старины...
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