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Овсянка-крошка. В агроусадьбе в Россонском районе увидели новый для страны вид птиц
02.10.2017 14:20 — Новости Культуры | Tut.by
В Беларуси отметили новый вид птиц — овсянку-крошку, сообщает
Овсянка-крошка летела из северных стран на зимовку через Беларусь и сделала остановку в Россонском районе — на станции «Сосновый Бор» (
Новый вид для Беларуси отловили с помощью сетей. Затем окольцевали и выпустили, птица продолжает путь в теплые края.
В Европе овсянок-крошек во время миграции отмечают регулярно. Белорусские орнитологи давно ждали этот вид и у нас.
— Попадание в сети овсянки-крошки было предсказуемым. Правда, этой осенью я ждал другой новый вид — корольковую пеночку, — рассказывает Денис Китель. — Утром в сетях я увидел необычную птицу и подумал, что такой в Беларуси точно не было. Мелькнула мысль, что это овсянка-крошка. Посмотрел в определитель и убедился в этом.
Овсянка-крошка — четвертый вид птиц, который Денис Китель открыл для Беларуси.
Овсянка-крошка (Emberiza pusilla) — вид птиц семейства овсянковых. Длина тела — 13,5 см, масса — примерно 15 г. Отличительный признак — небольшой размер и рыжие щеки. Верхняя часть тела украшена черно-бурыми полосами, нижняя белая часть тела усеяна тонкими черными полосами.
Это перелетная птица. Она гнездится в тундре северной Азии и северо-восточной Европы, а зимует от Непала на востоке до Китая и Индокитая.
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Новый вид для Беларуси отловили с помощью сетей. Затем окольцевали и выпустили, птица продолжает путь в теплые края.
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