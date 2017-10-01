Овсянка-крошка. В агроусадьбе в Россонском районе увидели новый для страны вид птиц

В Беларуси отметили новый вид птиц — овсянку-крошку, сообщает сайт общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».



Овсянка-крошка. Фото: warbler.ru

Овсянка-крошка летела из северных стран на зимовку через Беларусь и сделала остановку в Россонском районе — на станции «Сосновый Бор» ( агроусадьба «Заимка лешего» ). Птицу обнаружил орнитолог Денис Китель 2 октября. Он работает на этой станции вместе с хозяевами агроусадьбы Дмитрием Шамовичем и Анастасией Кузьменковой.

Новый вид для Беларуси отловили с помощью сетей. Затем окольцевали и выпустили, птица продолжает путь в теплые края.

В Европе овсянок-крошек во время миграции отмечают регулярно. Белорусские орнитологи давно ждали этот вид и у нас.

— Попадание в сети овсянки-крошки было предсказуемым. Правда, этой осенью я ждал другой новый вид — корольковую пеночку, — рассказывает Денис Китель. — Утром в сетях я увидел необычную птицу и подумал, что такой в Беларуси точно не было. Мелькнула мысль, что это овсянка-крошка. Посмотрел в определитель и убедился в этом.



Денис Китель со своей находкой. Фото: личная страница Дениса Кителя в Фейсбук

Овсянка-крошка — четвертый вид птиц, который Денис Китель открыл для Беларуси.

Овсянка-крошка (Emberiza pusilla) — вид птиц семейства овсянковых. Длина тела — 13,5 см, масса — примерно 15 г. Отличительный признак — небольшой размер и рыжие щеки. Верхняя часть тела украшена черно-бурыми полосами, нижняя белая часть тела усеяна тонкими черными полосами.

Это перелетная птица. Она гнездится в тундре северной Азии и северо-восточной Европы, а зимует от Непала на востоке до Китая и Индокитая.

Официально в Беларуси зарегистрировано 329 видов птиц. Новые виды рассматривает и утверждает Белорусская орнито-фаунистическая комиссия. На следующем заседании рассмотрят сибирского черноголового чекана и орла-могильника. Теперь добавляется и овсянка-крошка.