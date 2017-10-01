В школах Толочинского района вводятся электронные дневники и журналы



Родителей всегда интересовала успеваемость ребенка на уроках в школе. В зависимости от того, хорошие получены отметки или плохие, шло поощрение, похвала или наказание. Чтобы не допустить негативной реакции родителей на полученные оценки, некоторые школьники могли с помощью нехитрых манипуляций с ластиком, ручкой или лезвием превратить единицу в семерку, тройку — в восьмерку. А можно было и вовсе не подать дневник для плохой отметки, откреститься от домашнего задания, сказав, что не успел записать или не задавали.

Теперь такие методы не пройдут. Современные технологии, внедряемые сегодня в системе образования, позволят родителям держать руку на пульсе школьных успехов и неудач своего чада, всегда знать, какие оценки он получает.

В нашем районе приступили к реализации проекта, который предполагает, что журнал и дневник будут представлены в электронном виде. Первыми к внедрению данной технологии приступили в Заболотской СШ. На ее базе состоялся обучающий семинар для директоров школ по теме “Ведение “электронного журнала” и “электронного дневника”.

Как сообщила заведующая районным учебно-методическим кабинетом отдела образования, спорта и туризма райисполкома И. В. Сущая, к этой работе подключились все родители учеников школы, педагоги помогли создать каждому из них страничку в интернете с индивидуальным логином и паролем, обеспечили конфиденциальность в получении информации об учебных достижениях их детей. Теперь под контролем у родителей находятся посещение занятий, выставление баллов, комментарий о работе на уроке.

Сайт “ Знай.бай ” осуществляет поддержку учреждения образования по внедрению “электронного журнала” и “электронного дневника”.

К данному проекту будут постепенно подключаться и другие учреждения образования, начиная с городских школ и тех, где количество учеников свыше ста. Первой в городе приступит к работе по системе “электронного журнала” и “электронного дневника” районная гимназия, здесь подготовительная работа находится на завершающем этапе.

Юлия КАПРАНОВА.

Все новости

Другие статьи рубрики