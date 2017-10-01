ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В школах Толочинского района вводятся электронные дневники и журналы

02.10.2017 10:08 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

В школах Толочинского района вводятся электронные дневники и журналы
Родителей всегда интересовала успеваемость ребенка на уроках в школе. В зависимости от того, хорошие получены отметки или плохие, шло поощрение, похвала или наказание. Чтобы не допустить негативной реакции родителей на полученные оценки, некоторые школьники могли с помощью нехитрых манипуляций с ластиком, ручкой или лезвием превратить единицу в семерку, тройку — в восьмерку. А можно было и вовсе не подать дневник для плохой отметки, откреститься от домашнего задания, сказав, что не успел записать или не задавали.

Теперь такие методы не пройдут. Современные технологии, внедряемые сегодня в системе образования, позволят родителям держать руку на пульсе школьных успехов и неудач своего чада, всегда знать, какие оценки он получает.

В нашем районе приступили к реализации проекта, который предполагает, что журнал и дневник будут представлены в электронном виде. Первыми к внедрению данной технологии приступили в Заболотской СШ. На ее базе состоялся обучающий семинар для директоров школ по теме “Ведение “электронного журнала” и “электронного дневника”.

Как сообщила заведующая районным учебно-методическим кабинетом отдела образования, спорта и туризма райисполкома И. В. Сущая, к этой работе подключились все родители учеников школы, педагоги помогли создать каждому из них страничку в интернете с индивидуальным логином и паролем, обеспечили конфиденциальность в получении информации об учебных достижениях их детей. Теперь под контролем у родителей находятся посещение занятий, выставление баллов, комментарий о работе на уроке.

Сайт “Знай.бай” осуществляет поддержку учреждения образования по внедрению “электронного журнала” и “электронного дневника”.

К данному проекту будут постепенно подключаться и другие учреждения образования, начиная с городских школ и тех, где количество учеников свыше ста. Первой в городе приступит к работе по системе “электронного журнала” и “электронного дневника” районная гимназия, здесь подготовительная работа находится на завершающем этапе.

Юлия КАПРАНОВА.

Все новости

Другие статьи рубрики

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родителей всегда интересовала успеваемость ребенка на уроках в школе. В зависимости от того, хорошие получены отметки или плохие, шло поощрение, похвала или...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Могилев в Instagram: топ-10 крутых снимков недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика