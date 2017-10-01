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В школах Толочинского района вводятся электронные дневники и журналы
02.10.2017 10:08 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Теперь такие методы не пройдут. Современные технологии, внедряемые сегодня в системе образования, позволят родителям держать руку на пульсе школьных успехов и неудач своего чада, всегда знать, какие оценки он получает.
В нашем районе приступили к реализации проекта, который предполагает, что журнал и дневник будут представлены в электронном виде. Первыми к внедрению данной технологии приступили в Заболотской СШ. На ее базе состоялся обучающий семинар для директоров школ по теме “Ведение “электронного журнала” и “электронного дневника”.
Как сообщила заведующая районным учебно-методическим кабинетом отдела образования, спорта и туризма райисполкома И. В. Сущая, к этой работе подключились все родители учеников школы, педагоги помогли создать каждому из них страничку в интернете с индивидуальным логином и паролем, обеспечили конфиденциальность в получении информации об учебных достижениях их детей. Теперь под контролем у родителей находятся посещение занятий, выставление баллов, комментарий о работе на уроке.
Сайт “
К данному проекту будут постепенно подключаться и другие учреждения образования, начиная с городских школ и тех, где количество учеников свыше ста. Первой в городе приступит к работе по системе “электронного журнала” и “электронного дневника” районная гимназия, здесь подготовительная работа находится на завершающем этапе.
Юлия КАПРАНОВА.
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