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Пса зарегистрировали в Tinder. Теперь все хотят с ним познакомиться

02.10.2017 17:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американец Шейн Мэттьюс ради шутки решил завести своему псу Филу аккаунт в приложении для знакомств Tinder. Он поставил на аватар фотографию питомца в бабочке (в ней он сопровождал Шейна на свадьбе) и написал, что Фил очень любит, когда ему чешут животик. Оказалось, что этого достаточно, чтобы растопить сердца многих девушек.

Это аляскинский маламут по кличке Фил. Он живет в Бостоне у семьи Мэттьюс.

Пользовательницы Tinder охотно соглашались почесать Филу живот и признавали, что он хороший мальчик.

 

When’s mum coming back? Before I homeward bound it I hope! #alaskanmalamute

Публикация от Phil, Niko & Milo (@lifewithmalamutes) Окт 1 2017 в 12:33 PDT

Некоторые решались на очень серьезный шаг — предлагали Филу познакомиться со своими питомцами.

На фото: маламут со своей хозяйкой.

 

@emma.leigh.matthews aka mama and her boy #alaskanmalamute

Публикация от Phil, Niko & Milo (@lifewithmalamutes) Сен 21 2017 в 12:25 PDT


«- Я просто пытаюсь найти того, кто немного почешет мой живот. Ничего серьезного. — Так, а ты хороший мальчик? — Конечно. Самый хороший». Фото взято с сайта: boredpanda.com

«- Привет! — Лол, привет! — Покидаешь мне палку? — Конечно! Тебе нужен выгульщик? Ты можешь скачать приложение и использовать мой промокод. — Ох, нет, я сильный независимый пес, которому не нужен выгульщик». Фото взято с сайта: boredpanda.com
 
Теги: знакомства
 
 
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Это аляскинский маламут по кличке Фил. Он живет в Бостоне у семьи Мэттьюс.

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