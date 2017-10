СМИ сообщили, а потом опровергли информацию о смерти рок-легенды Тома Петти

СМИ опровергли распространенную ранее информацию о смерти 66-летнего американского музыканта Тома Петти.



Фото: Reuters

Как сообщало агентство Reuters, Петти умер от остановки сердца в Калифорнии.

Позже TMZ.com эту информацию опроверг, сообщив, что музыкант находится в критическом состоянии, но «продолжат цепляться за жизнь».

Петти был доставлен в больницу после того, как его обнаружили дома в бессознательном состоянии.

Американский рок-музыкант Том Петти стал известен широкой публике в 1976 году, когда вместе со своей группой The Heartbreakers выпустил одноименный альбом.

Третий альбом его группы, «Damn the Torpedoes» (1979), дошел до 2-го места в США и держался на 1-м месте в Великобритании до выхода легендарного «The Wall» от «Pink Floyd». Музыкальные критики сравнивали Петти то с Бобом Диланом, то с Нилом Янгом, то с Брюсом Спрингстином.

Музыкант также выпустил несколько сольных альбомов. Он был введен в Зал славы рок-н-ролла в 2002 году. Среди его самых известных хитов — Free Fallin', I Won’t Back Down and Learning to Fly.

В начале ноября у музыканта запланированы два концерта в Нью-Йорке.