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СМИ сообщили, а потом опровергли информацию о смерти рок-легенды Тома Петти

02.10.2017 23:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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СМИ опровергли распространенную ранее информацию о смерти 66-летнего американского музыканта Тома Петти.


Фото: Reuters

Как сообщало агентство Reuters, Петти умер от остановки сердца в Калифорнии.

Позже TMZ.com эту информацию опроверг, сообщив, что музыкант находится в критическом состоянии, но «продолжат цепляться за жизнь».

Петти был доставлен в больницу после того, как его обнаружили дома в бессознательном состоянии.

Видео: tompetty

Американский рок-музыкант Том Петти стал известен широкой публике в 1976 году, когда вместе со своей группой The Heartbreakers выпустил одноименный альбом.

Третий альбом его группы, «Damn the Torpedoes» (1979), дошел до 2-го места в США и держался на 1-м месте в Великобритании до выхода легендарного «The Wall» от «Pink Floyd». Музыкальные критики сравнивали Петти то с Бобом Диланом, то с Нилом Янгом, то с Брюсом Спрингстином.

Музыкант также выпустил несколько сольных альбомов. Он был введен в Зал славы рок-н-ролла в 2002 году. Среди его самых известных хитов — Free Fallin', I Won’t Back Down and Learning to Fly.

В начале ноября у музыканта запланированы два концерта в Нью-Йорке.

 
 
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