Капитана британской субмарины отстранили от командования из-за связи с подчиненной

В Британии капитана атомной подводной лодки отстранили от командования, когда стало известно о его якобы имевшем место романе с одним из членов экипажа.



HMS Vigilant. Фото: Wikimedia Commons

В отношении офицера королевского флота проводится расследование. Его подозревают в связи с женщиной, которая находилась в его подчинении.

Как стало известно Би-би-си, служебное расследование начато в отношении капитана субмарины «Виджилэнт» (HMS Vigilant).

«Виджилэнт» является субмариной класса «Вэнгард» (Vanguard). Она базируется на военно-морской базе «Клайд» в области Аргайл-энд-Бьют в Шотландии. Это одна из четырех атомных подводных лодок Британии, вооруженных баллистическими ядерными ракетами Trident.

Британский королевский флот подтвердил, что ведется расследование, но подчеркнул, что это никоим образом не повлияло на выполнение нынешних военных задач.

Запрет на службу женщин на подводных лодках был отменен лишь в 2011 году. С того времени несколько десятков женщин прошли подготовку для службы на подводных лодках королевского флота.

В британском флоте действует так называемый запрет на прикосновения, который подразумевает недопустимость романтических отношений между членами команды. При этом руководство флота занимает особо жесткую позицию в случаях, когда в скандале оказываются замешаны представители офицерского состава.

В 2014 году первая женщина-капитан военного корабля «Портланд» (HMS Portland) была отстранена от командования судном, после того как стало известно о ее отношениях с одним из членов экипажа.