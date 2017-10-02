ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер американский певец и музыкант Том Петти

03.10.2017 07:42 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский рок-музыкант Том Петти умер после остановки сердца. Об этом сообщил менеджер певца Тони Димитриадес. Тому Петти было 66 лет, пишет Reuters.


Фото: Reuters

В понедельник Тома Петти нашли в бессознательном состоянии в его доме в Малибу в Калифорнии. У него остановилось сердце. Петти доставили в Медицинский центр Калифорнийского университета, но врачи не смогли его спасти.

«Мы с печалью сообщаем о безвременной смерти нашего отца, мужа, брата и друга Тома Петти», — сказал Димитриадес от имени семьи.

Как сообщил менеджер, Петти скончался в кругу семьи в 20.40 по местному врмени (06.40 по минскому 3 октября) в окружении семьи, его товарищей по группе и друзей.

Ранее СМИ уже сообщили о смерти рок-музыканта, но позже добавили, что Петти находится в критическом состоянии, но «продолжат цепляться за жизнь».

Том Петти, которого в молодости сравнивали с Бобом Диланом и Нилом Янгом, прославился в 1970-е годы с группой Heartbreakers. Он выпустил несколько ставших всемирно известными хитов, в том числе «Free Fallin'», «Listen to Her Heart».

В 2002 году группа Петти вошла во всемирный зал славы рок-н-ролла.

Петти играл и записывался вместе с нобелевским лауреатом Бобом Диланом, а также такими музыкантами, как Джефф Линн, Джордж Харрисон, Рой Орбисон. Он также однажды попробовал себя в кинематографе, сыграв камео в киноленте Кевина Костнера «Почтальон».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
СМИ сообщили, а потом опровергли информацию о смерти рок-легенды Тома Петти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика