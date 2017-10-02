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Умер американский певец и музыкант Том Петти
03.10.2017 07:42 — Новости Культуры | Tut.by
Американский рок-музыкант Том Петти умер после остановки сердца. Об этом сообщил менеджер певца Тони Димитриадес. Тому Петти было 66 лет, пишет
В понедельник Тома Петти нашли в бессознательном состоянии в его доме в Малибу в Калифорнии. У него остановилось сердце. Петти доставили в Медицинский центр Калифорнийского университета, но врачи не смогли его спасти.
«Мы с печалью сообщаем о безвременной смерти нашего отца, мужа, брата и друга Тома Петти», — сказал Димитриадес от имени семьи.
Как сообщил менеджер, Петти скончался в кругу семьи в 20.40 по местному врмени (06.40 по минскому 3 октября) в окружении семьи, его товарищей по группе и друзей.
Ранее СМИ уже
В 2002 году группа Петти вошла во всемирный зал славы рок-н-ролла.
Петти играл и записывался вместе с нобелевским лауреатом Бобом Диланом, а также такими музыкантами, как Джефф Линн, Джордж Харрисон, Рой Орбисон. Он также однажды попробовал себя в кинематографе, сыграв камео в киноленте Кевина Костнера «Почтальон».
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Ему было 66 лет.
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