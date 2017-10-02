Два гигантских гриба-дождевика нашли в Ивановском районе

Житель Ивановского района Никита Бендрик 1 октября нашел в местном лесу два гриба-дождевика размером больше баскетбольного мяча!



Фото: Никита Бендрик





«Вот такие огромные дождевики посчастливилось найти в это воскресенье в Ивановском районе. Вкуснейшие грибочки», — рассказал TUT.BY грибник.





Судя по фотографиям, «улов» едва поместился в багажник легковушки.

Гриб-дождевик в Беларуси занесен в Красную книгу и считается съедобным. Если другие грибы ставят рекорды время от времени, то этот всегда имеет внушительные размеры . Например, в прошлом году в Каменецком районе житель Бреста Анатолий Котляревич нашел на участке тещи пятикилограммовый дождевик , а в деревне Виржи Докшицкого района вырос экземпляр весом в 4 кг 100 гр.



Фото: Анатолий Котлярович

Дождевиками называют молодые грибы, у которых еще не образовалась порошковатая масса спор («пыль»). Другие народные названия: пчелиная губка, заячья картошка. А созревшему грибу люди придумали еще больше «имен»: порховка, пырховка, пылевик, дедушкин табак, волчий табак, табачный гриб, чертова тавлинка и т.д. Дождевики съедобны, пока не потеряют белизну.