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Два гигантских гриба-дождевика нашли в Ивановском районе

03.10.2017 07:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Житель Ивановского района Никита Бендрик 1 октября нашел в местном лесу два гриба-дождевика размером больше баскетбольного мяча!


Фото: Никита Бендрик


«Вот такие огромные дождевики посчастливилось найти в это воскресенье в Ивановском районе. Вкуснейшие грибочки», — рассказал TUT.BY грибник.


Судя по фотографиям, «улов» едва поместился в багажник легковушки.

Гриб-дождевик в Беларуси занесен в Красную книгу и считается съедобным. Если другие грибы ставят рекорды время от времени, то этот всегда имеет внушительные размеры. Например, в прошлом году в Каменецком районе житель Бреста Анатолий Котляревич нашел на участке тещи пятикилограммовый дождевик, а в деревне Виржи Докшицкого района вырос экземпляр весом в 4 кг 100 гр.


Фото: Анатолий Котлярович

Дождевиками называют молодые грибы, у которых еще не образовалась порошковатая масса спор («пыль»). Другие народные названия: пчелиная губка, заячья картошка. А созревшему грибу люди придумали еще больше «имен»: порховка, пырховка, пылевик, дедушкин табак, волчий табак, табачный гриб, чертова тавлинка и т.д. Дождевики съедобны, пока не потеряют белизну.

 
Теги: Брест
 
 
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Грибы-великаны едва поместились в багажник легковушки.

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