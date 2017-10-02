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Два гигантских гриба-дождевика нашли в Ивановском районе
03.10.2017 07:42 — Новости Культуры | Tut.by
Житель Ивановского района Никита Бендрик 1 октября нашел в местном лесу два гриба-дождевика размером больше баскетбольного мяча!
«Вот такие огромные дождевики посчастливилось найти в это воскресенье в Ивановском районе. Вкуснейшие грибочки», — рассказал TUT.BY грибник.
Судя по фотографиям, «улов» едва поместился в багажник легковушки.
Гриб-дождевик в Беларуси занесен в Красную книгу и считается съедобным. Если другие грибы ставят рекорды время от времени, то этот
Дождевиками называют молодые грибы, у которых еще не образовалась порошковатая масса спор («пыль»). Другие народные названия: пчелиная губка, заячья картошка. А созревшему грибу люди придумали еще больше «имен»: порховка, пырховка, пылевик, дедушкин табак, волчий табак, табачный гриб, чертова тавлинка и т.д. Дождевики съедобны, пока не потеряют белизну.
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Грибы-великаны едва поместились в багажник легковушки.
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