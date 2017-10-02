Гродненец необычно сделал девушке предложение в центре города

Необычное предложение руки и сердца приготовил для своей возлюбленной Ольги житель Гродно Вадим. Помогли влюбленному в осуществлении задуманного маленькие танцоры школы «Adept», рассказывает портал hrodna.life.





Девушка ни о чем не догадывалась и просто шла на встречу с подругой. Тем временем ее парень Вадим, который должен был быть в отъезде, приготовил для любимой необычный подарок — предложение руки и сердца в самом центре Гродно.





«Я долго думал, как сделать предложение своей девушке. Смотрел много видео в интернете о необычных предложениях, — рассказывает парень Вадим. — Увидел выступление маленьких танцоров школы „Adept“ в OldCity и предложил руководителю помочь мне. Танцоры согласились и подготовили такой номер, после которого моя любимая не смогла бы мне отказать».

Все произошло на улице Советской, где Оля гуляла с подругой.

Пара встречается 5 месяцев. Вадим был уверен, что девушка согласится стать его женой. Так и произошло — девушка сказала «да».





«Я не ожидала такого, думала, он уехал. А тут дети выбежали и начали танцевать, образовалась толпа и подруга предложила посмотреть. Я до последнего не ожидала, что это все для меня, а после Вадим вышел с цветами: я была очень удивлена ​​и счастлива», — рассказала теперь уже невеста Оля.