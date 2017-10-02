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Рок-музыкант Том Петти скончался в США от остановки сердца

03.10.2017 08:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Лидер популярной американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти скончался в США в возрасте 66 лет, передает телеканал CNN со ссылкой на менеджера команды Тони Димитриадеса.

Рок-музыкант Том Петти скончался в США от остановки сердца
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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Музыкант скончался в больнице после того, как его госпитализировали из-за проблем с сердцем. Менеджер от имени семьи подтвердил смерть Петти. Причина — остановка сердца.

Рок-музыкант, гитарист и композитор Том Петти и его коллектив обрели популярность в 70-х годах прошлого века. Группа выпустила 13 альбомов, последний вышел в 2014 году.

Петти известен не только как музыкант, но и как киноактер. Он снялся в нескольких сериалах, а также в постапокалиптическом фильме Кевина Костнера "Почтальон", где сыграл эпизодическую роль мэра небольшого городка.

 
Теги: Минск
 
 
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Музыкант был госпитализирован и скончался в больнице, смерть Петти подтвердил менеджер группы, фронтменом которой он являлся.

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