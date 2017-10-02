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Иллюстрирование текста: заимствовать или создавать?
03.10.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Текст обрастает иллюстрациями и сокращается в объемах. Остается открытым вопрос, где брать эти самые визуалы, которые сделают информационный продукт цепляющим: в Google Фото и Яндекс.Картинки, на фотостоках, у профессиональных фотографов / видеооператоров или отказаться от них вовсе. Разберемся в пользе, способах поиска / создания / применения визуальной составляющей текста. Материал из
Формула «Текст+»
Как мы покупаем диван: сначала смотрим, потом трогаем и садимся, чтобы оценить мягкость, упругость. Едва ли текст заменит тактильные ощущения. Потому что описание «удобный диван с мягкой и упругой поверхностью» не передаст, насколько приятно человеку со сколиозом расслабиться на его ортопедической поверхности.
Передать ощущения полностью может визит в магазин. Заменить частично – визуал. Макросъемка позволяет ощутить мягкость текстуры, оценить качество швов и материалов. Видеоролик, на котором человек садится, ложится или прыгает на диване, позволит понять, прочная, мягкая и подходящая ли это мебель.
Вывод. Если клиент покупает товар глазами, намного эффективнее дать ему вкусный визуал, используя текст в качестве дополнения. Но где его взять?
Фотобанки, фотостоки, картинки из поиска
Где-то можно получить фото бесплатно, где-то их нужно купить. Но суть у источников одинаковая: выбор из массы готовых вариантов. Минус в том, что пользователей много, и вероятность встретить точно такие же картинки на других сайтах огромная. Это не делает текст некачественным или плохим, если изображение подобрано умело. Но картинка ради картинки выглядит примерно так и не передает сути текста:
Пользоваться фотобанками / фотостоками / картинками из поиска все-таки можно при условии, что иллюстрации выбираются четко по теме. Например:
Автор пишет о
Текст о возможностях применения
Когда это уместно? Информационные статьи, тексты в блогах (честное фото продукта / процесса / вида – альтернатива). Но только в том случае, если в подобранных снимках есть правда жизни, интересная информация к тексту. То есть конкретная польза.
Фото с ресурсов производителей
Снимки производителей чаще всего качественные, интересные и полезные. Но использовать их можно далеко не всем и не всегда. Помним о
Если фотографии нужны для иллюстрации статей, написанных в образовательных или исследовательских целях, нужно указать ссылку на автора и источник заимствования. Во всех остальных случаях разрешение придется получить.
Когда это уместно? Неплохой вариант для официальных представителей, дилеров или
Свои фотосессии
Свои фотосессии – не только профессиональная съемка. Если вы пишете о поднятии командного духа / наличии общего дела или увлечения / использования
Если в материале идет речь о
Когда это уместно? Фотосессия – универсальное решение, которое подойдет и инфоресурсу, и компании-дилеру, и изготовителю товаров. Более всего она актуальна, конечно, для производителей. Поскольку инфоресурс может обойтись стоковыми снимками, дилер – иллюстрациями производителя.
А вот, например, в тексте о
Иллюстрации без фото
Визуальный контент – это в том числе графики, схемы, таблицы, диаграммы, просто взятый в рамочку текст. Отличный способ иллюстрирования текста, где фото не имеет никакого смысла.
К нему прибегают, когда нужно выделить информацию, которую обычным способом визуализировать не получается. Например, чтобы показать
Или для наглядной демонстрации
Когда это уместно? Инфографика часто встречается на страницах информационных ресурсов, блогов, компаний, которые продают разного рода услуги (например, финансы или продвижение сайтов).
Видеоматериалы
Информации много. Времени мало. Поэтому интернет-пользователь выберет полуминутный ролик, а не текст, который будет читать 5–7 минут. Если будет.
Но где взять видеоматериалы? Можно использовать
Преимущество видео в том, что оно лучше передает ощущения, чем картинка. Машина, замершая в движении на фотографии, и машина, мчащаяся на видео, – это два разных восприятия. С помощью видео можно сделать инструкцию по использованию товара, услуги, подтолкнув пользователя к покупке. Или хотя бы привлечь внимание и запомниться.
Когда это уместно? Всегда.
Заказывая «продающий текст», «крутую рекламную статью», «сильно оптимизированный копирайтинг», стоит думать о том, что в результате должен получиться не текст, а полезный информационный продукт. Поэтому важно уделить равное внимание всем составляющим этого продукта: и содержанию текста, и визуальному оформлению.
p.s. Не забывайте о юморе, иронии и незлом стёбе. При умеренной концентрации они работают только в плюс.
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Нет, это не очередная статья о копирайтинге, как можно было бы понять по фото слева. Это материал о пользе, способах поиска / создания / применения визуальной...
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