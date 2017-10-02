Иллюстрирование текста: заимствовать или создавать?

Текст обрастает иллюстрациями и сокращается в объемах. Остается открытым вопрос, где брать эти самые визуалы, которые сделают информационный продукт цепляющим: в Google Фото и Яндекс.Картинки, на фотостоках, у профессиональных фотографов / видеооператоров или отказаться от них вовсе. Разберемся в пользе, способах поиска / создания / применения визуальной составляющей текста. Материал из копирайтингового цикла подготовили PR-служба TUT.BY и студия AllWrite .

Формула «Текст+»

Как мы покупаем диван: сначала смотрим, потом трогаем и садимся, чтобы оценить мягкость, упругость. Едва ли текст заменит тактильные ощущения. Потому что описание «удобный диван с мягкой и упругой поверхностью» не передаст, насколько приятно человеку со сколиозом расслабиться на его ортопедической поверхности.

Передать ощущения полностью может визит в магазин. Заменить частично – визуал. Макросъемка позволяет ощутить мягкость текстуры, оценить качество швов и материалов. Видеоролик, на котором человек садится, ложится или прыгает на диване, позволит понять, прочная, мягкая и подходящая ли это мебель.

Вывод. Если клиент покупает товар глазами, намного эффективнее дать ему вкусный визуал, используя текст в качестве дополнения. Но где его взять?

Фотобанки, фотостоки, картинки из поиска

Где-то можно получить фото бесплатно, где-то их нужно купить. Но суть у источников одинаковая: выбор из массы готовых вариантов. Минус в том, что пользователей много, и вероятность встретить точно такие же картинки на других сайтах огромная. Это не делает текст некачественным или плохим, если изображение подобрано умело. Но картинка ради картинки выглядит примерно так и не передает сути текста:





Пользоваться фотобанками / фотостоками / картинками из поиска все-таки можно при условии, что иллюстрации выбираются четко по теме. Например:

Пейзажи конкретных мест, о которых ведется речь

Автор пишет о прелестях путешествия в Пекин , подкрепляя текстовую информацию соблазнительными картинками описываемых мест. И в этом случае сочные стоковые фотографии вызывают острое желание собственными глазами увидеть все эти экзотические красоты.







Прямые иллюстрации того, о чем говорится

Текст о возможностях применения натурального камня в интерьере . Потому снимки столешниц, полов, лестниц из камня иллюстрируют, как дорого и стильно выглядит материал.







Когда это уместно? Информационные статьи, тексты в блогах (честное фото продукта / процесса / вида – альтернатива). Но только в том случае, если в подобранных снимках есть правда жизни, интересная информация к тексту. То есть конкретная польза.

Фото с ресурсов производителей

Снимки производителей чаще всего качественные, интересные и полезные. Но использовать их можно далеко не всем и не всегда. Помним о Законе РБ «Об авторском праве и смежных правах» .

Если фотографии нужны для иллюстрации статей, написанных в образовательных или исследовательских целях, нужно указать ссылку на автора и источник заимствования. Во всех остальных случаях разрешение придется получить.

Когда это уместно? Неплохой вариант для официальных представителей, дилеров или магазинов , которые реализуют продукцию конкретного производителя.







Свои фотосессии

Свои фотосессии – не только профессиональная съемка. Если вы пишете о поднятии командного духа / наличии общего дела или увлечения / использования тренда на бег на благо бизнеса , что выиграет?







Если в материале идет речь о конкретном магазине , то искать для него стоковые иллюстрации не имеет смысла. Потому что читателю будет интересно, как обустроена торговая точка, какой у нее интерьер, ассортимент. И даже качественные фотографии товаров от производителя не будут котироваться, поскольку тема статьи – новый магазин, а не мировые спортивные бренды. И тут без фотосессии не обойтись.





Когда это уместно? Фотосессия – универсальное решение, которое подойдет и инфоресурсу, и компании-дилеру, и изготовителю товаров. Более всего она актуальна, конечно, для производителей. Поскольку инфоресурс может обойтись стоковыми снимками, дилер – иллюстрациями производителя.

А вот, например, в тексте о запуске мобильного приложения неуместно ставить сторонние изображения. Вариант – создание авторских визуалов.







Иллюстрации без фото

Визуальный контент – это в том числе графики, схемы, таблицы, диаграммы, просто взятый в рамочку текст. Отличный способ иллюстрирования текста, где фото не имеет никакого смысла.

К нему прибегают, когда нужно выделить информацию, которую обычным способом визуализировать не получается. Например, чтобы показать изменения на рынке электронной коммерции , произошедшие в период с 2012 по 2017 год.







Или для наглядной демонстрации преимущества программы кредитования . Выделенные в таблицу и коротко изложенные условия кредита на Фольксваген врезаются в память.





Когда это уместно? Инфографика часто встречается на страницах информационных ресурсов, блогов, компаний, которые продают разного рода услуги (например, финансы или продвижение сайтов).

Видеоматериалы

Информации много. Времени мало. Поэтому интернет-пользователь выберет полуминутный ролик, а не текст, который будет читать 5–7 минут. Если будет.

Но где взять видеоматериалы? Можно использовать промо-ролики производителей или снять собственный .

Преимущество видео в том, что оно лучше передает ощущения, чем картинка. Машина, замершая в движении на фотографии, и машина, мчащаяся на видео, – это два разных восприятия. С помощью видео можно сделать инструкцию по использованию товара, услуги, подтолкнув пользователя к покупке. Или хотя бы привлечь внимание и запомниться.

Когда это уместно? Всегда.

Заказывая «продающий текст», «крутую рекламную статью», «сильно оптимизированный копирайтинг», стоит думать о том, что в результате должен получиться не текст, а полезный информационный продукт. Поэтому важно уделить равное внимание всем составляющим этого продукта: и содержанию текста, и визуальному оформлению.

p.s. Не забывайте о юморе, иронии и незлом стёбе. При умеренной концентрации они работают только в плюс.

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