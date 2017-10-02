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Heartbreaker: 10 клипов Тома Петти
03.10.2017 11:49 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Популярная рок-группа Tom Petty and the Heartbreakers была образована 1976 году. За годы активной деятельности коллектива музыканты выпустили 13 полноценных альбомов. Практически все участники играли помимо Tom Petty and the Heartbreakers в других проектах. Кроме того, Том Петти достиг высот и в сольной карьере.
© REUTERS/ Eduardo Munoz/File Photo
В 2002 году бенд попал в зал славы рок-н-ролла, в 2014 году вышел последний альбом группы.
Бессменный фронтмен группы Том Петти умер по причине остановки сердца. Поклонники в социальных сетях оставляют посты, посвященные музыканту, цитируя строки из песен, и, выражая благодарность иконе рок-н-ролла за творчество и вклад в индустрию. Некоторые пользователи соцсетей до сих пор не верят в произошедшее, уверяя, что новости о кончине Петти — лишь слухи.
Sputnik предлагает вспомнить 10 клипов популярной в 70-х рок-группы.
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В США на 67-м году жизни скончался солист американской группы Том Петти.
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