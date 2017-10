Heartbreaker: 10 клипов Тома Петти

Популярная рок-группа Tom Petty and the Heartbreakers была образована 1976 году. За годы активной деятельности коллектива музыканты выпустили 13 полноценных альбомов. Практически все участники играли помимо Tom Petty and the Heartbreakers в других проектах. Кроме того, Том Петти достиг высот и в сольной карьере.



© REUTERS/ Eduardo Munoz/File Photo Рок-музыкант Том Петти скончался в США от остановки сердца

В 2002 году бенд попал в зал славы рок-н-ролла, в 2014 году вышел последний альбом группы.

Бессменный фронтмен группы Том Петти умер по причине остановки сердца. Поклонники в социальных сетях оставляют посты, посвященные музыканту, цитируя строки из песен, и, выражая благодарность иконе рок-н-ролла за творчество и вклад в индустрию. Некоторые пользователи соцсетей до сих пор не верят в произошедшее, уверяя, что новости о кончине Петти — лишь слухи.

Sputnik предлагает вспомнить 10 клипов популярной в 70-х рок-группы.