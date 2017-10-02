ЛСП выпустил клип в память о Роме Англичанине

МИНСК, 3 окт — Sputnik. В сети появился новый клип группы ЛСП. Видео на песню "Тело" посвящено экс-солисту Роме Англичанину, который ушел из жизни 30 июля этого года.

Клип стал своего рода прощанием ЛСП с участником команды, в нем много метафор, главным героем является темный силуэт в кепке и очках — образ Ромы Англичанина, который ходит в толпе по городу, скачет на сцене.

За сутки клип на Ютьюбе набрал более 700 тысяч просмотров. Поклонники в комментариях оставляют только положительные отзывы о видео.

В своем инстаграм-аккаунте Олег ЛСП опубликовал ссылку на видео и подпись "Покойся с миром, брат".

Покойся с миром, брат https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=p1uh40IvF4c https://vk.com/video-30314549_456239060?api_access_key=abf0778b4936e4f0eb Публикация от olegi (@lspolegi) Окт 2 2017 в 2:02 PDT

Композиция "Тело" вошла в альбом "Tragic City", вышедший весной.

Белорус Роман Сащеко, известный под псевдонимом Рома Англичанин, являлся одним из создателей, композитором и продюсером дуэта ЛСП. В состав группы входит также Олег ЛСП, исполняющий песни. За пять лет существования группы музыканты выпустили три номерных и четыре неномерных альбома. Сейчас ЛСП совершает осенний концертный тур в поддержку последней пластинки.

Накануне рэп-группа выступила в качестве музыкального гостя в программе "Вечерний Ургант" с песней "Лабиринт отражений". Олег ЛСП пришел на передачу в футболке с портретом Ромы Англичанина.