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В Глубоком в октябре зацвел шиповник
03.10.2017 12:57 — Новости Культуры | Tut.by
Куст шиповника, на котором во второй раз в году расцвел бутон, находится возле детской площадки недалеко от озера в Глубоком,
Напомним, в Бресте в конце сентября перепутали время года и зацвели
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А в середине августа местные жители любовались вишней, которая тоже цвела второй раз.
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