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В Глубоком в октябре зацвел шиповник

03.10.2017 12:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Куст шиповника, на котором во второй раз в году расцвел бутон, находится возле детской площадки недалеко от озера в Глубоком, пишет портал westki.info.



А в середине августа в Глубоком на улице Ленина местные жители любовались вишней, которая тоже цвела второй раз.

Напомним, в Бресте в конце сентября перепутали время года и зацвели каштаны, а в Бобруйске — сирень.

 
Теги: Брест
 
 
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А в середине августа местные жители любовались вишней, которая тоже цвела второй раз.

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