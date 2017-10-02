В Глубоком в октябре зацвел шиповник

Куст шиповника, на котором во второй раз в году расцвел бутон, находится возле детской площадки недалеко от озера в Глубоком, пишет портал westki.info.







А в середине августа в Глубоком на улице Ленина местные жители любовались вишней , которая тоже цвела второй раз.

Напомним, в Бресте в конце сентября перепутали время года и зацвели каштаны , а в Бобруйске — сирень .