В США, как и у нас, есть два вида свадебных церемоний: гражданская и религиозная. Первая — обязательная, после ее совершения жених и невеста официально становятся семьей, им выдается соответствующее свидетельство. И эта процедура вовсе не обязательно должна проводиться в мэрии или церкви.

В Штатах существуют «выездные регистраторы», к которым всё чаще обращаются для заключения браков и проведения торжественных церемоний. Они имеют соответствующую лицензию и без проблем оформят брак там, где вам будет удобно. Во время нашего Большого путешествия по США на автомобиле — совместного проекта с « Корона Техно » мы встретились с таким человеком в самом свободном от предрассудков городе — Сан-Франциско.





Мэри Эллен Хили родилась и выросла в Нью-Йорке, переехала в Сан-Франциско в декабре 2015 года. Уже 15 лет она регистрирует браки, в том числе однополые.

Мы встречаемся с Мэри Эллен пятничным вечером в небольшой кофейне Squat&Gobble на Честнат-стрит. Она пришла со своим братом. Кроме нашей компании, в заведении, где не продают алкоголь, почти никого нет. Мэри заказывает себе крепкий черный кофе, и мы начинаем разговор.





Мэри перебралась в Сан-Франциско поближе к брату и трем сыновьям. После их долгих уговоров сдалась, продала свой дом и переехала.

Мэри говорит, что в Сан-Франциско намного легче, чем в Нью-Йорке — всегда видно небо, нет холодной зимы, да и город гораздо меньше «Большого яблока».



Вид на знаменитость Сан-Франциско — мост Golden Gate. Фото сделано на Samsung Galaxy S8.

«Что может быть лучше, чем любовь двух людей?»

Мэри говорит, что никогда не считала, сколько пар «прошло через ее руки» (но «наверное, очень много») и рассказывает, как пришла в "профессию". В первый раз нужно было помочь своей сестре, потом ее пригласили те, кто был на их свадьбе, а затем стало так много заказов, что она решила заниматься этим всерьез.

А вот своих сыновей она не расписывала, хотя законом это не запрещено, решив «не портить праздник молодым людям и их избранницам».

Свою работу Мэри Эллен любит: «Ведь что может быть лучше, чем любовь двух людей? Их объединение в семью». Это самая серьезная и прекрасная вещь, которую делают эти два человека в своей жизни, считает она.





«От этого я получаю удовольствие и силы»

Мэри рассказала, что чувствует очень большую ответственность за то, что дает людям возможность объединиться в семью.

— Я смотрю на этих прекрасных невест, на их влюбленных женихов, и понимаю, что они заслужили такую же хорошую, запоминающуюся на всю жизнь церемонию. И я стараюсь, чтобы она такой и была. Для меня это больше, чем работа, чем заработок. Это то, что мне нравится, от чего я получаю удовольствие и силы. Я не могу представить, когда я уйду от этого, наверное, когда мне будет совсем сложно справляться с работой.





«Чтобы проводить церемонии, не обязательно быть священником или раввином»

Мэри не видит в церемониях ничего сложного:

— Я прекрасно знаю все традиции и ритуалы, кого бы они не касались. Сама я выросла в ирландской католической семье, в колледже я изучала религию, литературу, поэзию, искусство и социологию. Поэтому, если нужно, я включаю в церемонию определенные ритуалы — для многих это важно. Например, на церемониях на пляже могу использовать огонь, как когда-то делали наши предки.

Чтобы проводить церемонии, не обязательно быть священником или раввином, считает Мэри. При этом никто не мешает использовать какие-то их приемы в своих. Кроме того, ей приходится женить людей из других стран, и те хотят привнести часть своей культуры во время росписи, что тоже вполне допустимо.

Мэри рассказала, что есть специальные курсы для тех, кто хочет проводить свадебные церемонии. Но какого-то обязательного обучения и строгих правил, как это должно выглядеть и сколько продолжаться по времени, нет.

Из-за занятости и внуков она проводит не более одной церемонии в неделю.



Мэри во время одной из церемоний на пляже Сан-Франциско. Фото из личного архива.

Для заключения брака нужна лицензия

Во многих штатах для проведения процедуры заключения брака необходимо иметь лицензию. Иногда — специальную, действующую только в этом конкретном штате. Однажды Мэри для формализации росписи пришлось пригласить мирового судью, и когда тот закончил, началась ее церемония.





Кстати, для заключения брака лицензия (marriage license) нужна и молодоженам. Этот документ (один на двоих) жених и невеста должны получить до заключения брака. Процесс получения marriage license похож на нашу подачу заявления в ЗАГС. Молодоженам нужно вписать свое имя, имена родителей, количество предыдущих браков (если были) и причины, по которым их расторгли. После получения лицензии (как правило, в течение недели после подачи) молодые люди могут регистрировать брак. После регистрации ответственные лица (в их числе и наша героиня) заполняют бумагу на выпуск marriage certificate (свидетельства о браке) и отправляют ее в администрацию города. Там клерки проверяют, правильно ли заполнены бумаги и только потом выдают свидетельство на руки или высылают его по почте. Этот процесс занимает в среднем 2−4 недели.

«Если двое мужчин любят друг друга, почему они не могут заключить брак?»

— Я ставлю свою подпись на свидетельствах о заключении брака, поэтому я несу полную ответственность за процедуру, — рассказывает Мэри Эллен. — И мне важно, чтобы все участники церемонии также понимали свою ответственность. Если один из них иностранец — чаще всего это невеста — я не заключаю брак без присутствия переводчика. Откуда я знаю, что эта девушка реально хочет выйти замуж за этого мужчину?

Иногда в роли переводчика выступает сама Мэри. Например, совсем недавно, когда она расписывала двух геев из Латинской Америки, которые не понимали по-английски.

Однополые браки были легализованы по всей территории США 26 июня 2015 года. Высшая судебная инстанция Соединенных Штатов — Верховный суд — постановил, что конституция гарантирует право однополых пар заключить брак. С того времени власти всех штатов обязаны регистрировать однополые браки, а также признавать такие браки, если они заключены в других юрисдикциях. Впрочем, еще до решения Верховного суда однополые браки были легализованы в 35 штатах и в федеральном округе Колумбия. Раньше всего это произошло в Массачусетсе (2003), Калифорнии и Коннектикуте (2008).

Мэри не видит различий между обычной парой и однополой. Ей кажется логичным, что, если двое мужчин или девушек любят друг друга, они могут заключить брак.

— Еще до того, как однополые браки были легализованы, ко мне обращались геи, чтобы провести процедуру, пусть она на тот момент и не имела юридической силы — так называемую «церемонию принятия обязательств». А после того, как браки разрешили, они возвращались ко мне вновь, чтобы всё сделать уже на законных основаниях.

Единственный, по сути, отличающийся от «традиционной» свадьбы момент — перед церемонией я уточняю, как правильно обращаться к молодоженам — «муж и жена», «муж и муж» или «жена и жена».



Район Кастро в Сан-Франциско иногда называют ЛГБТ-центром США.

«Вы всё еще в средневековье»

Мэри Эллен не удивила ситуация с подобными браками в нашей стране:

— В Беларуси запрещены однополые браки? Значит, вы всё еще в средневековье. К сожалению, таких стран еще очень много.

Она уверена, что если люди любят друг друга, им нельзя мешать.

— Бог создал нас разными — натуралами и геями — но он дал всем нам равное право любить и быть любимыми. И никто не может его отнять.

Кстати, католическая церковь в США по-прежнему не проводит венчания однополых пар, однако у гей-сообщества есть собственные церкви, в которых можно получить благословение. «Это очень печально, не думаю, что бог так задумывал», — уверена наша героиня.





«На одну свадьбу пришло 800 человек»

Для Мэри нет разницы, в каком штате объединять людей в семьи.

— Я не вижу каких-то отличий между людьми из Сан-Франциско или Нью-Йорком — везде одинаково красивые и счастливые женихи с невестами. На некоторых церемониях у меня присутствовали только молодожены, а один раз пришло около 800 гостей — тогда я расписывала пару из Китая. Это отдельная история.

Те молодые люди были очень «американизированы», их родители работали на Уолл-стрит. Но что меня тогда поразило, это уважение к взрослым. Чтобы бабушки и дедушки понимали суть происходящего, жених с невестой предварительно взяли у меня сценарий, перевели на китайский, и наняли человека, который стоял рядом со мной и повторял мои слова специально для пожилых людей.

Это было очень странно потому, что, как мне казалось, не всегда переводчик дословно переводил мои слова. Гости постоянно смеялись! Я спрашиваю у жениха, согласен ли он, и вместо короткого ответа слышу какую-то тарабарщину, а затем все опять смеются.

В общем, всё было ужасно, и больше я на такое не соглашусь (смеется).





«Молодожены просто не могли стоять на ногах»

— Был и еще один интересный случай, — продолжает Мэри. — Молодожены во время фотосессий и прогулок с друзьями так напились, что к моменту проведения церемонии просто не могли стоять на ногах.

И тогда я обратилась к собравшимся и предложила им веселиться дальше, а родителей попросила, чтобы они проследили за тем, чтобы их дети как следует выспались. И уже завтра я их поженю. Родители, конечно же, расстроились, но это было мое право — я хочу, чтобы люди четко осознавали, что они делают.

На одной из самых грустных моих церемоний были только молодые люди со свидетелями. Жених и невеста принадлежали к разным религиям, и их родители были категорически против свадьбы. Девушка проплакала всю церемонию, и наблюдать за этим было очень тяжело.

Но время всё лечит. Сейчас у них трое детей и, похоже, что родители наконец-то приняли их выбор. Такие же конфликты, к сожалению, встречаются при однополых, межрасовых или межнациональных браках.





«Мои невесты никогда не говорили „нет“»

Спрашиваем, сколько обычно занимает подготовка к свадьбе.

— В среднем проходит около месяца с того момента, как ко мне обращаются жених с невестой, но бывает, что роспись проходит в день обращения — каждый раз это индивидуально. Например, некоторые из молодоженов хотят пригласить мам и выделить часть церемонии для благодарностей им. У некоторых родители умерли, и они хотят почтить их память во время свадьбы.

Но есть и постоянные моменты в работе Мэри:

— Радует, что мои невесты никогда не говорили «нет» на церемонии и не сбегали с них (улыбается).

Наша героиня практически никогда не проводит репетиций росписей, хотя иногда это необходимо.

— Как правило, в случае большого количества гостей. Например, если у невесты 12 подружек, им нужно знать, когда и куда двигаться, понимать церемонию, чтобы в глазах гостей всё выглядело гладко и красиво. Обычно такие мероприятия проводятся за день-два до свадьбы.

Мэри никогда не ограничивает церемонию какими-то временными рамками. Но считает, что главную ее часть затягивать не стоит:

— Известно, что люди могут сосредоточиться на чем-то серьезном около 11 минут. Поэтому стараюсь, чтобы основная часть церемонии шла не более 15 минут. А самое важное — это то, что молодожены говорят друг другу, их клятвы и обещания. Всё остальное — это развлекательная часть.

О разводах и фиктивных браках

Мэри грустит, если соединенные ею пары потом расходятся, пусть таковых на ее памяти немного:

— Понимаю, что это жизнь, я сама разводилась, и прочувствовала подобное на себе. Я готова поговорить с такими людьми, помочь им советом.

Вопрос о фиктивных браках, например, когда люди женятся ради получения гражданства, ей неприятен. Говорит, что в таком не участвует и умеет опознать подобные пары: там нет чувств, нет желания провести красивую церемонию. Они просто приходят и расписываются.

А вообще, если раньше в США был настоящий "свадебный бизнес", то сейчас, говорит Мэри, фиктивные браки стали редкостью из-за жесткого контроля правительства. На это мало кто идет из-за серьезной ответственности, хотя заработать можно неплохо: около 20 тысяч долларов за церемонию, рассказывает Мэри. Подозрительные с точки зрения получения гражданства браки находятся под наблюдением властей.





Самый главный совет молодоженам

— Церковь создала таких, как я, — уверена наша собеседница. Церковь накладывает большое количество количество ограничений на церемонии. Она не позволяет проводить их там, где собираются гости на вечеринку, за пределами церкви, священники не венчают людей, повторно вступающих в брак и так далее.

Люди не хотят проводить церемонии в одном месте, а затем ехать на вечеринку в другое. Поэтому выбирают не консервативную церковь, а таких, как я. Людей, которые подстраиваются под их желания и готовы зарегистрировать брак в квартире, загородном доме, пляже, в горах и даже публичных библиотеках.

Молодоженам не нужно потом идти в церковь для благословения. Часто я приглашаю отцов жениха и невесты, и они сами благословляют молодых.

Напоследок спрашиваем, какой самый важный совет Мэри может дать молодоженам.

— Учитесь разговаривать друг с другом, учитесь слушать и слышать друг друга. Это самое главное.

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