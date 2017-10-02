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Дожинки-2017: пряничные шахматы, поросячьи бега и свой "Октоберфест"

03.10.2017 15:24 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Программа главного фестиваля аграриев страны в этих городах порадует гостей разнообразием мероприятий: открытие арт-объектов, показательные выступления спортсменов, поросячьи бега, чемпионат по пряничным шахматам и даже местный "Октоберфест".

Агрофестиваль в городе-спутнике

Смолевичи готовились к "Дожинкам" несколько месяцев, на протяжении которых город напоминал скорее строительную площадку, чем место для праздника. Однако на данный момент работы по подготовке к "Дожинкам" практически завершены, и 7 октября спутник столицы примет тружеников села из разных уголков Минской области.

Около 200 объектов торговли и общепита представят свою продукцию на ярмарке. Можно будет приобрести сельскохозяйственную продукцию со скидками. Также у гостей фестиваля будет возможность попробовать популярные блюда белорусской кухни, пройти лабиринт и выиграть целую головку сыра.

На "Празднике хлеба" пройдет чемпионат по шахматам, на котором партии будут разыгрываться фигурами из пряников. А караваи из всех уголков Минской области соберут на площадке "Каравайная".

Дожинки-2017: пряничные шахматы, поросячьи бега и свой "Октоберфест"
© Sputnik / Сергей Лескеть
Белорусский каравай

Любителей пива порадует дегустация новых сортов пенного напитка в духе "Октоберфеста": официанты будут подавать угощения в баварском стиле.

Купить сувениры ручной работы можно в "Городе мастеров", где будут представлены лучшие работы ремесленников.

На фестивале будет работать православная выставка-ярмарка Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви. Тут можно будет приобрести церковную утварь и книги, а также товары собственного производства: мед, молочные продукты, овощи и выпечку.

Дожинки-2017: пряничные шахматы, поросячьи бега и свой "Октоберфест"
© Sputnik/ Юлія Хвошч
Ярмарка народных мастеров

В рамках культурной программы "Дожинок" в Смолевичах пройдет церемония открытия Молодежного центра, торжественное шествие, награждение передовиков, выступления любительских коллективов Минской области и праздничный концерт с участием Национального академического народного хора Республики  Беларусь им. Г.И.Цитовича, который завершится сольным выступлением Дмитрия Колдуна. Финальным аккордом праздника станет фейерверк.

Чем порадует Кличев

Кличев также находится в полной готовности к торжественному приему сельчан Могилевской области. Удивлять гостей планируют арт-объектами, поросячьими бегами и выступлениями спортсменов.

Дожинки-2017: пряничные шахматы, поросячьи бега и свой "Октоберфест"
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Поросячьи бега на агропромышленной выставке

Откроет фестивальный день торжественное богослужение в Свято-Благовещенском храме города Кличева. С самого утра будут работать фестивальные площадки, объекты торговли и общепита.

Ярким событием станет открытие арт-объекта "Рог изобилия" могилевского скульптора Андрея Воробьева на Центральной площади Кличева. В скульптуре автор воплотил духовные и земные блага, которые дарит земля, а также изобразил жизнь людей труда.

Состоится традиционное праздничное шествие и чествование лучших представителей агропромышленного комплекса Могилевской области. На тематических площадках будут проходить ярмарки, выставки, конкурсы, спортивные игры и народные забавы, планируется устроить зрелищные поросячьи бега.

Дожинки-2017: пряничные шахматы, поросячьи бега и свой "Октоберфест"
© Sputnik / Сергей Лескеть
Урожай на празднике

Изюминкой кличевских "Дожинок" станет спортивный праздник "Навстречу II Европейским играм 2019 года" с показательными выступлениями мотоболистов, авиамоделистов и парашютистов.

Праздничный концерт соберет не только творческие коллективы Могилевщины, но и звезд белорусской эстрады: ожидаются выступления Искуи Абалян, Алексея Хлестова и ансамбля "Сябры". Завершится фестиваль так же, как и в Смолевичах, праздничным фейерверком.

 
Теги: Минск
 
 
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Областные "Дожинки" пройдут 7 октября в Смолевичах и Кличеве.

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