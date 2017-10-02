МИНСК, 3 окт – Sputnik. Минский международный кинофестиваль "Лістапад" откроется фильмом российского режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия", сообщили во вторник организаторы кинофорума.



© Sputnik / Виктор Толочко Фестиваль "Лістапад" в этом году на трудности не жалуется

"Аритмия" уже была представлена на кинофестивале "Кинотавр" – там картина получила главный приз и восторженные отзывы как кинокритиков, так и зрителей. Уже в ноябре увидят ленту и белорусские зрители.

Посвященный работникам "Скорой помощи" фильм станет лентой открытия ММКФ "Лістапад", премьерный показ состоится уже 3 ноября. Будет ли представлять "Аритмию" лично Хлебников, организаторы не уточнили.

Во вторник попал в новости режиссер и по другому поводу – он дал интервью популярному российскому YouTube-блогеру Юрию Дудю. Всего за несколько часов ролик собрал более 100 тысяч просмотров.

Хлебников известен как автор фильмов "Коктебель", "Свободное плавание" и "Долгая и счастливая жизнь". Все его работы отмечены кинокритиками и зрителями. Часто его называют одним из лучших современных российских кинорежиссеров.

24-й Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 3 по 10 ноября 2017 года под слоганом "Истина, любовь и красота".