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Соцсеть "ВКонтакте" проведет свою музыкальную премию
03.10.2017 16:37 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о планах провести собственную музыкальную премию в декабре этого года — музыканты будут награждены, исходя из популярности среди пользователей социальной сети.
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
"ВКонтакте" сегодня — не только крупнейшая русскоязычная социальная сеть, но и самая большая в регионе музыкальная платформа.
Уже в декабре этого года "ВКонтакте" обещает провести "самую честную музыкальную премию" VK Music Awards. Музыкантов будут награждать, исходя из количества прослушиваний у пользователей социальной сети.
Таким образом,руководство соцсети уверены, награждать будут "настоящих звезд", а не тех, "кто нравится какому-то продюсеру".
Следить за церемонией смогут все на страницах социальной сети.
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Состоится "самая честная музыкальная премия" уже в декабре, а посмотреть ее смогут все пользователи "ВКонтакте".
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