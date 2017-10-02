МИНСК, 3 окт — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о планах провести собственную музыкальную премию в декабре этого года — музыканты будут награждены, исходя из популярности среди пользователей социальной сети.



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"ВКонтакте" сегодня — не только крупнейшая русскоязычная социальная сеть, но и самая большая в регионе музыкальная платформа.

Уже в декабре этого года "ВКонтакте" обещает провести "самую честную музыкальную премию" VK Music Awards. Музыкантов будут награждать, исходя из количества прослушиваний у пользователей социальной сети.

Таким образом,руководство соцсети уверены, награждать будут "настоящих звезд", а не тех, "кто нравится какому-то продюсеру".

Следить за церемонией смогут все на страницах социальной сети.

С начала октября прослушивать музыку в мобильном приложении "ВКонтакте" можно не дольше часа в день . При этом, для пользователей веб-версии социальной сети ограничений по-прежнему нет, а прослушивание музыки бесплатное.