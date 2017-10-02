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Соцсеть "ВКонтакте" проведет свою музыкальную премию

03.10.2017 16:37 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о планах провести собственную музыкальную премию в декабре этого года — музыканты будут награждены, исходя из популярности среди пользователей социальной сети.

Соцсеть "ВКонтакте" проведет свою музыкальную премию
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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"ВКонтакте" сегодня — не только крупнейшая русскоязычная социальная сеть, но и самая большая в регионе музыкальная платформа.

Уже в декабре этого года "ВКонтакте" обещает провести "самую честную музыкальную премию" VK Music Awards. Музыкантов будут награждать, исходя из количества прослушиваний у пользователей социальной сети.

Таким образом,руководство соцсети уверены, награждать будут "настоящих звезд", а не тех, "кто нравится какому-то продюсеру".

Следить за церемонией смогут все на страницах социальной сети.

С начала октября прослушивать музыку в мобильном приложении "ВКонтакте" можно не дольше часа в день. При этом, для пользователей веб-версии социальной сети ограничений по-прежнему нет, а прослушивание музыки бесплатное.

 
Теги: Минск
 
 
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Состоится "самая честная музыкальная премия" уже в декабре, а посмотреть ее смогут все пользователи "ВКонтакте".

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