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«Быть мамой -­ это прекрасно»

03.10.2017 — Новости Культуры | Бярэзінская панарама  
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«Быть мамой -­ это прекрасно»21 сентября православные верующие праздновали Рождество Пресвятой Богородицы. Оно входит в число двенадцати самых важных православных праздников.

По такому светлому и радостному поводу в читальном зале центральной библиотеки был проведён авторский семинар­-тренинг «Быть мамой – это прекрасно»для мам, воспитывающих деток до 3­-х лет. Ведущая мероприятия Надежда Алексеева­-Любецкая является магистром психологии, краткосрочным терапевтом, перинатальным и репродуктивным психологом.

На первом занятии семинара были рассмотрены с психологических и медицинских сторон вопросы потребностей новорожденного ребенка, организации программы развивающей работы в семье, разделения функций папы и мамы, а также плюсов и минусов развивающих центров.

Второе занятие семинара-­тренинга «Быть мамой – это прекрасно» запланировано на 10 октября в 11.00 в читальном зале библиотеки. Приглашаются молодые мамы, воспитывающие деток до 3­-х лет, бабушки и все, кого интересует данная тема.

На семинаре молодая мама Надежда Алексеева­-Любецкая осветит следующие темы:

  • Как разговаривать с ребёнком, пока он не умеет говорить?
  • Какие игры предложить малышу до 6 месяцев, до 1, 3 лет?
  • Как и когда приучать малыша к горшку?
  • Особенности сна малышей.
  • Как подготовиться к детскому саду?
  • Как пройти кризис 1, 2, 3 лет?

Ко Дню матери, 13 октября, в 11.00 в актовом зале библиотеки организуется авторский семинар-­тренинг «Искусство быть матерью» для будущих мам. Будут охвачены все возможные вопросы по беременности, родам, по послеродовом восстановлении и уходу за новорожденным.

Вход свободный. Приглашаем всех заинтересованных посетить уникальные семинары в нашем городе.

 Екатерина ЕРМОЛИНСКАЯ, библиотекарь отдела обслуживания Березинской ЦБ.

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  21 сентября православные верующие праздновали Рождество Пресвятой Богородицы. Оно входит в число двенадцати самых важных православных праздников. По такому...

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