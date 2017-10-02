21 сентября православные верующие праздновали Рождество Пресвятой Богородицы. Оно входит в число двенадцати самых важных православных праздников.

По такому светлому и радостному поводу в читальном зале центральной библиотеки был проведён авторский семинар­-тренинг «Быть мамой – это прекрасно»для мам, воспитывающих деток до 3­-х лет. Ведущая мероприятия Надежда Алексеева­-Любецкая является магистром психологии, краткосрочным терапевтом, перинатальным и репродуктивным психологом.

На первом занятии семинара были рассмотрены с психологических и медицинских сторон вопросы потребностей новорожденного ребенка, организации программы развивающей работы в семье, разделения функций папы и мамы, а также плюсов и минусов развивающих центров.

Второе занятие семинара-­тренинга «Быть мамой – это прекрасно» запланировано на 10 октября в 11.00 в читальном зале библиотеки. Приглашаются молодые мамы, воспитывающие деток до 3­-х лет, бабушки и все, кого интересует данная тема.

На семинаре молодая мама Надежда Алексеева­-Любецкая осветит следующие темы:

Как разговаривать с ребёнком, пока он не умеет говорить?

Какие игры предложить малышу до 6 месяцев, до 1, 3 лет?

Как и когда приучать малыша к горшку?

Особенности сна малышей.

Как подготовиться к детскому саду?

Как пройти кризис 1, 2, 3 лет?

Ко Дню матери, 13 октября, в 11.00 в актовом зале библиотеки организуется авторский семинар-­тренинг «Искусство быть матерью» для будущих мам. Будут охвачены все возможные вопросы по беременности, родам, по послеродовом восстановлении и уходу за новорожденным.

Вход свободный. Приглашаем всех заинтересованных посетить уникальные семинары в нашем городе.

Екатерина ЕРМОЛИНСКАЯ, библиотекарь отдела обслуживания Березинской ЦБ.

VN:F [1.9.9_1125]

please wait... Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

VN:F [1.9.9_1125]

Rating: 0 (from 0 votes)