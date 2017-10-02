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«Быть мамой - это прекрасно»
03.10.2017 — Новости Культуры | Бярэзінская панарама
21 сентября православные верующие праздновали Рождество Пресвятой Богородицы. Оно входит в число двенадцати самых важных православных праздников.
По такому светлому и радостному поводу в читальном зале центральной библиотеки был проведён авторский семинар-тренинг «Быть мамой – это прекрасно»для мам, воспитывающих деток до 3-х лет. Ведущая мероприятия Надежда Алексеева-Любецкая является магистром психологии, краткосрочным терапевтом, перинатальным и репродуктивным психологом.
На первом занятии семинара были рассмотрены с психологических и медицинских сторон вопросы потребностей новорожденного ребенка, организации программы развивающей работы в семье, разделения функций папы и мамы, а также плюсов и минусов развивающих центров.
Второе занятие семинара-тренинга «Быть мамой – это прекрасно» запланировано на 10 октября в 11.00 в читальном зале библиотеки. Приглашаются молодые мамы, воспитывающие деток до 3-х лет, бабушки и все, кого интересует данная тема.
На семинаре молодая мама Надежда Алексеева-Любецкая осветит следующие темы:
Ко Дню матери, 13 октября, в 11.00 в актовом зале библиотеки организуется авторский семинар-тренинг «Искусство быть матерью» для будущих мам. Будут охвачены все возможные вопросы по беременности, родам, по послеродовом восстановлении и уходу за новорожденным.
Вход свободный. Приглашаем всех заинтересованных посетить уникальные семинары в нашем городе.
Екатерина ЕРМОЛИНСКАЯ, библиотекарь отдела обслуживания Березинской ЦБ.
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21 сентября православные верующие праздновали Рождество Пресвятой Богородицы. Оно входит в число двенадцати самых важных православных праздников. По такому...
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