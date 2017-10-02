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Андрей Малахов получил ТЭФИ за покинутый телепроект
03.10.2017 21:34 — Новости Культуры | Tut.by
Программа «Пусть говорят» на Первом канале стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в категории «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма». Как сообщает
21 августа Малахов объявил о переходе на телеканал «Россия 1», где будет вести программу «Прямой эфир». Он отметил, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. Программа «Прямой эфир», по признанию Малахова, будет производиться вместе с журналистом Александром Митрошенковым. Также в сети появился проморолик передачи с новым ведущим.
В тот же день Малахов
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Программа "Пусть говорят" на Первом канале стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в категории "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма".
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