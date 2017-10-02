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Андрей Малахов получил ТЭФИ за покинутый телепроект

03.10.2017 21:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Программа «Пусть говорят» на Первом канале стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в категории «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма». Как сообщает РИА Новости, гендиректор канала Константин Эрнст передал награду Андрею Малахову, который покинул телепроект в августе этого года.

21 августа Малахов объявил о переходе на телеканал «Россия 1», где будет вести программу «Прямой эфир». Он отметил, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. Программа «Прямой эфир», по признанию Малахова, будет производиться вместе с журналистом Александром Митрошенковым. Также в сети появился проморолик передачи с новым ведущим.

В тот же день Малахов написал открытое письмо генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. В нем ведущий поблагодарил его «за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни».

 
 
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Программа "Пусть говорят" на Первом канале стала лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в категории "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма".

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