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О Хью Хефнере снимут фильм - Джаред Лето сыграет главную роль

03.10.2017 22:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето исполнит главную роль в биографическом фильме об основателе журнала Playboy Хью Хефнере, сообщает издание Hollywood Reporter.

О Хью Хефнере снимут фильм - Джаред Лето сыграет главную роль
© AP/ Damian Dovarganes
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Хефнер умер 28 сентября в возрасте 91 года в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких в Калифорнии.

"Когда он (Лето — Sputnik) услышал, что я получил права на историю Хефа, он сказал мне: "Я хочу сыграть его. Я хочу понять его", — рассказал режиссер Бретт Рэтнер (автор таких фильмов, как "Час пик", "Красный дракон", "Несносные боссы", "Как украсть небоскреб" и другие), который будет снимать картину.

Режиссер выразил уверенность, что Лето сможет справиться с ролью.

Производством ленты займется кинокомпания RatPac Entertainment.

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Теги: Минск
 
 
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Режиссер Бретт Рэтнер, который будет работать над картиной, назвал Лето одним из лучших актеров современности.

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