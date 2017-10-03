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О Хью Хефнере снимут фильм - Джаред Лето сыграет главную роль
03.10.2017 22:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето исполнит главную роль в биографическом фильме об основателе журнала Playboy Хью Хефнере, сообщает издание Hollywood Reporter.
© AP/ Damian Dovarganes
"Когда он (Лето — Sputnik) услышал, что я получил права на историю Хефа, он сказал мне: "Я хочу сыграть его. Я хочу понять его", — рассказал режиссер Бретт Рэтнер (автор таких фильмов, как "Час пик", "Красный дракон", "Несносные боссы", "Как украсть небоскреб" и другие), который будет снимать картину.
Режиссер выразил уверенность, что Лето сможет справиться с ролью.
Производством ленты займется кинокомпания RatPac Entertainment.
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Режиссер Бретт Рэтнер, который будет работать над картиной, назвал Лето одним из лучших актеров современности.
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