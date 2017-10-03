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О чем "Медуза", PornHub и TUT.BY расскажут маркетологам?
04.10.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
До «Делового интернета-2017» осталось чуть больше месяца!
1. Лика руководит департаментом видео и подкастов. Под ее началом «Медуза» запустила отдельную платформу, чтобы подкасты было слушать еще удобнее.
2. Лика настоящий трудоголик: «Мой день начинается в 9 утра, к десяти я прихожу в редакцию… В час ночи поднимаю голову от монитора и понимаю, что вокруг уже почти никого не осталось и пора идти поспать. Больше я ничего не успеваю!».
3. Лика реализовала себя в разных профессиях — актриса, журналист, телеведущая, режиссер, главный редактор. Но она продолжает экспериментировать: «Я все еще в поиске. Но мне кажется, сегодня я на своем месте».
Послушав выступление
1. В мае Дмитрий стал отвечать за российские аккаунты Pornhub в соцсетях. С этого времени количество подписчиков сообщества VK увеличилось с 30 до 90 тысяч человек, хотя Дмитрий не прочитал ни одной книги по маркетингу.
2. Как отметил Дмитрий в своем
3. Дмитрий ко всему относится с юмором и говорит: «Если я не буду шутить, у меня отъедет крыша».
IT-технологии сегодня — залог выживания завтра. Даже представители традиционного «неайтишного» бизнеса должны смотреть в сторону IT-технологий, отслеживать тренды, примерять их на себя, чтобы работать сегодня, завтра и в обозримом будущем. Как применять AR, VR, Blockchain, IOT, Machine Learning в своей работе? На эти вопросы в своем выступлении «Войти в IT: обзор технологий, которые меняют бизнес» ответит
1. Александр Чекан начинал в TUT.BY еще студентом, а в 2017 году он стал главой совета директоров компании.
2. Именно Александр Чекан придумал международную бизнес-конференцию «Деловой интернет».
3. Александр регулярно посещает конференции: «Для меня на таких мероприятиях самое ценное — это контакты. Однако и доклады послушать полезно. Вы вряд ли разберетесь в какой-то теме за 15 минут, но вы узнаете, о чем сейчас говорят, узнаете, что будет завтра. В такие моменты вы всегда немного заглядываете в будущее. Для меня это важно».
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Даже представители традиционного "неайтишного" бизнеса должны смотреть в сторону IT-технологий, отслеживать тренды, примерять их на себя, чтобы работать сегодня,...
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